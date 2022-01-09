براح تطلق أغنية «قمري يا يمي»

من أغنية «قمري يا يمي» (فيسبوك)

أطلقت فرقة «ناشئي الزمن الجميل»، السبت، أحدث أغانيها بعنوان «قمري يا يمي»، والتي تغنيها صفاء سعيد، من إنتاج براح للثقافة والفنون.

وعلى آلة القانون ميسم خالد، والجيتار هاجر زوبي، فكرة الأغنية والإشراف أحمد الزلينتي، ومدير التصوير عبدالرؤوف لامين، ومونتاج وإخراج يوسف الجيلابي.

ومنذ طُرحت الأغنية على «موقع «يوتيوب» وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حققت الأغنية تفاعلًا ملحوظًا، وحازت إعجاب عدد كبير من الجمهور.

و«براح» هو فضاء ثقافي في بنغازي يحوي مكتبة عامة وقاعة عرض فنية وقاعات تدريبية ومرسم واستوديو تصوير، كما يحوي مكاتب لعدة منظمات ثقافية فنية كالجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، والمنظمة الليبية للتراث، ومنظمة الفيلم الليبي وفرقة الزمن الجميل.

ويمكن سماع الأغنية هنا