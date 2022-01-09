عرض «أوغسطينوس بن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

بوستر فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» (خاص لـ بوابة الوسط)

استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست زينب عزيز يعرض مركز الثقافة السينمائية، الأربعاء، فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» للمخرج الراحل سمير سيف.

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس، وهو من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبدالله وعلي بن نور، رؤية هنري عوني وقصة عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقى سليم دادة، وفقا لبيان.

الفيلم تم تنفيذه في 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، الجزائر، تونس، إيطاليا، وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضًا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

الفيلم حائز على جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط» في دورته 33، وحصل أيضًا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان «وهران السينمائي» بالجزائر، وتم عرضه على هامش مهرجان «أيام قرطاج السينمائية».

يقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك في تمام الساعة 6 مساء الأربعاء.