عرض «أوغسطينوس بن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 12:18 مساء
بوستر فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» (خاص لـ بوابة الوسط)

استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست زينب عزيز يعرض مركز الثقافة السينمائية، الأربعاء، فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» للمخرج الراحل سمير سيف.

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس، وهو من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبدالله وعلي بن نور، رؤية هنري عوني وقصة عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقى سليم دادة، وفقا لبيان.

الفيلم تم تنفيذه في 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، الجزائر، تونس، إيطاليا، وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضًا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

الفيلم حائز على جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط» في دورته 33، وحصل أيضًا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان «وهران السينمائي» بالجزائر، وتم عرضه على هامش مهرجان «أيام قرطاج السينمائية».

يقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك في تمام الساعة 6 مساء الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 يناير قرعة بطولة تنتظرها الكرة الليبية بأمر «كاف»
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف مستجدات إصابة ميسي بـ«كورونا».. ويعلن غيابه عن مواجهة ليون
رياضة عالمية
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
مؤتمر «ليبي- تونسي- جزائري» للتحول الرقمي يبحث فرص الاستثمار الجديدة
ليبيا
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
ليبيا
وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء ...
ليبيا
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
ريتا مورينو في طريقها إلى الأوسكار وهي بعمر التسعين
ثقافة وفن
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات