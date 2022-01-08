«أوميكرون» يغير خطط مهرجان ساندانس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 02:30 مساء
إحدى صالات السينما في بارك سيتي في يوتا خلال مهرجان ساندانس في 25 يناير 2019 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان ساندانس السينمائي، الذي كان من المفترض أن ينطلق في 20 يناير، في في جبال يوتا صرفهم النظر عن الشق الحضوري فيه، بسبب تفشي «متحور أوميكرون»، وستقام أنشطته عبر الإنترنت.

وأشار هؤلاء إلى أن «العناصر الحضورية في المهرجان ستقام عبر الإنترنت هذه السنة»، مبدين أسفهم لعدم تمكنهم من تطبيق «التجربة الهجينة» التي كانوا سيعتمدونها للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وفق «فرانس برس».

ورأوا أن «جمع آلاف الفنانين والمشاهدين والموظفين والمتطوعين والشركاء من كل أنحاء العالم مدى 11 يومًا ليس آمنًا ولا حتى ممكنًا».

- نسخة «هجينة» من مهرجان ساندانس السينمائي

ويعتبر مهرجان ساندانس الذي كان الممثل روبرت ردفورد بين مؤسسيه من أبرز المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة، واشتُهر المهرجان بأنه يتيح اكتشاف أصحاب مواهب يبرزون مستقبلاً، ومنهم مثلًا المخرجان كوينتن تارانتينو وداميان شازيل.

ويقام منذ انطلاقه العام 1978 في جبال يوتا، لكنّ جائحة كوفيد-19 أجبرت المنظمين على تنظيمه بصيغة افتراضية في يناير 2021.

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