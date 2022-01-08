يسرا تطرح أغنية «صاحبة المعالي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 12:55 مساء
يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المصرية يسرا، السبت، أحدث أغانيها بعنوان «صاحبة المعالي» على مختلف المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد نزولها حصدت تفاعلًا كبيرًا.

و«صاحبة المعالي» كلمات نور الدين محمد وألحان كريم نيازي وتوزيع بيشوي سمير وفيديو ومونتاج محمود صبري. وتحضر يسرا خلال هذه الفترة للعديد من المشاريع الفنيه، ولهذا تعقد جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، كما تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائيه خلال الفترة المقبلة.

وظهرت يسرا في ملصق دعائي خطف أنظار العديد من رواد «السوشيال ميديا»، وهو من تصوير شريف قمر واستايلست ريهام عاصم و ماكيير أحمد الخواجة وكوافير حمو محسن.

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