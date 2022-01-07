بيع موقع «ذي أتليتيك» لـ«نيويورك تايمز» مقابل 550 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 05:01 مساء
شعار صحيفة «نيويورك تايمز»، واشنطن، 6 أغسطس 2019 (أ ف ب)

واصلت مؤسسة «نيويورك تايمز» سياسة التنويع، بعدما استحوذت المجموعة التي تصدر الجريدة العريقة على موقع «ذي أتليتيك» الإخباري الرياضي المعروف، مقابل 550 مليون دولار.

وأشارت الجريدة الأميركية في بيان نشرته، الخميس، إلى أن الموقع سيستمر في العمل بصورة مستقلة عن «نيويورك تايمز»، حسب «فرانس برس».

وكان «ذي أتليتيك» الذي أُطلقَ سنة 2016 انتهج خط الإعلام الرياضي الإلكتروني المدفوع، مع انتشار محلي واسع، واستعان بصحفيين معروفين في المدن الأميركية الكبيرة.

وأفادت المنصة من الوضع المتردي للصحافة المحلية، التي ترزح تحت وطأة الأزمات المالية، لتصبح سريعا مرجعا رئيسيا للمعلومات الرياضية في الولايات المتحدة.

وفي نهاية 2021، كان الموقع يعد حوالى 1.2 مليون مشترك، وفق «نيويورك تايمز».

- «ذا نيويورك تايمز» تتخطى عتبة ثمانية ملايين مشترك

وتطور الموقع سريعا، مع إطلاقه نسخة بريطانية سنة 2019 وعقده شراكة مع مجموعة «أوبتوس سبورت» التلفزيونية الأسترالية سنة 2021. لكن وسائل إعلامية أميركية أشارت إلى أن ذي أتليتيك» يواجه صعوبة في تحقيق أرباح وكان يفكر قبل صفقة الاستحواذ، في إعادة تركيز استراتيجيته.

وقالت رئيسة مجموعة «نيويورك تايمز»، ميريديت كوبيت ليفيين، في تصريحات أوردها البيان إن الجريدة «تقدم أصلا تغطية رياضية مستقلة لجمهور عريض». وأوضحت أن الاستحواذ على «ذي أتليتيك» من شأنه «السماح لنا بتقديم محتويات أكثر بكثير (...) هذه تكملة جيدة للتايمز».

وتعتمد «نيويورك تايمز» منذ سنوات سياسة استحواذ موجهة لتنويع جمهورها واستقطاب متابعين أصغر سنا وتعزيز عرضها، من وصفات الطهو إلى المدونات الصوتية.

وفي 2016، اشترت الجريدة موقع «واير كاتر» الذي يجرب منتجات ويقدم توصيات لها، قبل الاستحواذ في يونيو 2020 على استوديو «سيريال بروداكشن» الذي أطلق أول عمل ناجح في مجال البودكاست بعنوان «سيريال».

وبحسب قاعدة البيانات «كرانش بايس»، جمعت منصة «ذي أتليتيك» 139.5 مليون دولار من مستثمرين منذ إطلاقها، وقُدّرت قيمتها بمبلغ يراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار خلال آخر عملية حشد أموال في يناير 2020.

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