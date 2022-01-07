تفشي «كورونا» يلغي كرنفال ساو باولو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 03:40 مساء
مشاركون في كرنفال ساو باولو في البرازيل في 22 فبراير 2017 (أ ف ب)

مقتديا بمهرجاني «ريو دي جانيرو» و«سلفادور دي باهيا»، أعلن رئيس بلدية ساو باولو، أكبر المدن الأميركية اللاتينية، الخميس، إلغاء كرنفال الشارع في المدينة بسبب الازدياد الكبير في الإصابات بـ«كوفيد-19» في البرازيل.

وقال رئيس البلدية، ريكاردو نونيس، إن «كرنفال الشارع في ساو باولو أُلغي بسبب الوضع الوبائي»، وفق «فرانس برس».

وعلى غرار ريو دي جانيرو التي أعلنت الثلاثاء إلغاء كرنفالها، أعلنت سلطات ساو باولو الإبقاء على العروض التقليدية لمدارس السامبا.

وأوضح رئيس بلدية ساو باولو التي تعد 12 مليون نسمة «سنلتقي مدارس السامبا لإقامة بروتوكول صحي. إذا ما احتُرم هذا البروتوكول، ستحصل العروض في جادة سامبودروم».

وفي بعض المدن، تبدأ مواكب استعراضية بعروضها قبل أسابيع من مواعيد الحدث الرسمية في نهاية فبراير.

وتقام هذه العروض الباذخة التي تشهد مرور مواكب استعراضية ضخمة، في مجمع يسهل فيه مراقبة الجمهور ويمكن على الأرجح طلب ترخيص صحي أو نتيجة سلبية لفحص كوفيد، كما يجري في مدرجات كرة القدم.

لكن مدارس برازيلية كثيرة تُعرف أيضا بكرنفال الشارع، مع مواكب احتفالية تضم آلاف الأشخاص يسيرون خلف موسيقيين.

وقبل ساو باولو، أُلغيت كرنفالات شهيرة في مدن برازيلية بسبب تفشي الفيروس.

أُعلن الإثنين إلغاء الكرنفال في مدينة سلفادور دي باهيا (شمال شرق) حيث شارك عدد قياسي من الأشخاص بلغ 16,5 مليونا في آخر نسخة من الحدث في فبراير 2020.

وتبعتها مدينة أوليندا في شمال شرق البرازيل التي أعلنت الأربعاء إلغاء كرنفالها الذي جمع 3.6 ملايين شخص في نسخته الأخيرة قبل عامين.

وتسجل البرازيل ازديادا كبيرا في الإصابات بـ«كوفيد-19» خصوصا بفعل تفشي المتحور «أوميكرون» شديد العدوى.

وأظهرت حصيلة وزارة الصحة مساء الأربعاء تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة، وهو عدد غير مسبوق منذ نهاية سبتمبر.

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