الموت يغيب الروائي الفلبيني فرانشيسكو شيونيل هوسيه

تلاميذ يتصفّحون كتباً في إحدى مكتبات مانيلا في 12 مارس 2014 (أ ف ب)

أعلن نادي «بين» الفلبيني وفاة الروائي الشهير، فرانشيسكو شيونيل هوسيه، الخميس، عن عمر ناهز 97 عاما.

وتتناول أعمال الروائي الراحل المترجمة على نطاق واسع المراحل، التي شهدت استعمار الفلبين الاستعماري لبلده وغياب العدالة الاجتماعية فيها، وفق «فرانس برس».

وكتب هوسيه على مدار سبعة عقود من مسيرته الأدبية عشرات الروايات والقصص القصيرة والمقالات، وخُصصت له زاوية في الجرائد كان يكتب فيها بانتظام، فضلا عن امتلاكه مكتبة.

وأعلن الفرع الفلبيني لـ«بين كلوب إنترناشونال» عبر صفحته على «فيسبوك» وفاة الروائي في مستشفى بمانيلا قبل خضوعه لعملية جراحية.

ونشأ فرانشيسكو هوسيه وهو ابن قس وخياطة في قرية فقيرة في مقاطعة بانغاسينان شمال البلاد. وتأثرت كتاباته إلى حد كبير بالبطل الوطني الفلبيني هوسيه ريزال.

واشتهر بـ«ساغا روزاليس» وهي سلسلة مؤلفة من خمس روايات عن حياة عائلتين مدى مئة عام، تمتد من مرحلة الاستعمار الإسباني إلى ديكتاتورية فرديناند ماركوس.