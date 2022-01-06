بالفيديو: الكويتي يوسف العماني يغني باللهجة المغربية «الكبيدة»

من كواليس فيديو كليب «الكبيدة» للمطرب يوسف العماني (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان الكويتي يوسف العماني أغنية جديدة حملت عنوان «الكبيدة»، من كلمات وألحان وإخراج الدكتورة نورا المرزوقي.

وتمت عمليات تصوير الفيديو كليب في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن قاعة أفراح، وفقا لبيان.

وأبدى العماني سعادته بالأثر الذي تركه الفيديو كليب لدى المتابعين، مؤكدًا أن الفكرة جديدة لا تحتوي أي إسفاف أو أشياء خارجة عن العرف.

وأضاف: «صورنا الأغنية في دولة الإمارات، على مبدأ حفلة عرس؛ حيث يقوم شخص بالغناء لحبيبته باللهجة المغربية».

وتابع: «استخدمنا الأشياء التي يستخدمها أهل المغرب كالفقرة السريعة، وكانت السيدة فدوى صاحبة شركة (من يدي) مشرفة على الأزياء، بحيث يظهر الزي المغربي لحظة الدخول، ولباس مختلف بشكل كبير وقت الذهاب ونهاية الحفل».

من جهة أخرى، أشار الفنان الكويتي إلى أن مشروع أغنية جديدة باللهجة المغربية من ألحانه، للفنانة مريام فارس، اسمها «معليش»، وتقوم حاليا بتصويرها.

وأوضح: «تأتي الأغنية الجديدة بعد نجاح أغنيات خلاني وقومي قومي وأغنية أرتاح باللهجة العراقية للفنانة مريام.. وهناك عمل آخر جمعني مع الأستاذ الكاتب وليد حسنية، كما قمت بتلحين أغنية حبيبي سعودي».

وأضاف: «هناك عمل جديد أشتغل عليه مع الموزع يوسف شمس الدين، الذي وزع لي أغنية يا رب ساعدني. وهناك عمل مع الأستاذ حسام كامل سننجزه خلال الفترة المقبلة، وعمل مع الأستاذ الشاعر علي الشيخ، وهو قصيدة جديدة فكرتها اجتماعية اسمها عاشر من تعاشر».