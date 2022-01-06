«أوميكرون» يرجئ احتفال توزيع جوائز «غرامي»

الموسيقي الأميركي جون باتيست خلال حفلة له ضمن مهرجان الجاز في مونتيري بولاية كاليفورنيا، سبتمبر 2018 (أ ف ب)

دفع ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة إلى إرجاء الدورة الرابعة والستين لتوزيع جوائز «غرامي» الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها في 31 يناير 2022 بلوس أنجليس إلى أجل غير مسمى، على ما أعلن المنظمون، الأربعاء.

واعتبرت أكاديمية صناعة الموسيقى الأميركية التي تمنح الجوائز أن «تنظيم الاحتفال في 31 يناير ينطوي ببساطة على مخاطر كبيرة»، مضيفة أن موعدًا جديدًا له سيُعلَن «قريبًا»، وفق «فرانس برس».

وأضافت الأكاديمية في بيان «إن صحة وسلامة وسطنا الموسيقي والجمهور الموجود حضوريًا والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج احتفالنا على رأس أولوياتنا».

وتضمنت لائحة الترشيحات عددًا من أبرز النجوم، من بينهم جاستن بيبر وبيلي أيليش وأوليفيا رودريغو، وتصدرها بـ11 ترشيحًا عازف الجاز والـ«آر أند ي» الأميركي جون باتيست (35 عاما) المعروف أيضًا بفضل التلفزيون.

وأُقيم الاحتفال الثالث والستون في الربيع الفائت للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، ونظم بطريقة تتيح النقل التلفزيوني، وطبق فيه التباعد الاجتماعي، وكان غنيا بالعروض الغنائية.

وأُقيمت حفلة توزيع الجوائز في 14 مارس بعد تأجيلها من موعدها الأصلي بسبب التفشي الواسع لفيروس «كورونا» خلال الشتاء.

وكان من المتوقع أن يقام احتفال 2022 مجددًا في مكانه المعتاد «ستايبلز سنتر» في لوس أنجليس.