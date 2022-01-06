السعودي عبدالله صالح يطرح «أتحداك» (فيديو)

بوستر أغنية عبدالله صالح «أتحداك» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان السعودي الشاب عبدالله صالح أحدث أغنياته المنفردة عبر قناة «تا فا تي في» ميوزيك على «يوتيوب».

يتعاون عبدالله في أغنيته الجديدة مع الشاعر أحمد أشرف المطيري، وهي من ألحان وتوزيع المايسترو حاتم منصور، ومكس وماسترينغ حسني أبوزهرة، ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية ذات الطابع السعودي في الكلمة واللحن والإيقاع، من إنتاج «TAFATEFE MUSIC» التي باتت تتبنى الأصوات الجديدة المتمكنة، والتي لديها خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات الجديدة عبر قناتها الرسمية «تا فا تي في»، بأفكارها الجديدة والمختلفة، وفقا لبيان.