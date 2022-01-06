نقل أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير بمصر

المتحف المصري الكبير (الإنترنت)

وصلت أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير إلى مراحلها النهائية، فيما تم نقل آلاف القطع الأثرية إليه، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأكد المشرف العام على مشروع المتحف اللواء عاطف مفتاح، أن إنجاز الأعمال في المتحف والمنطقة المحيطة بالموقع، وأعمال الهيكل الإنشائي والتشطيبات الداخلية والأنظمة الإلكتروميكانيكية والاتصالات والتأمين شارفت على الانتهاء الكامل.

ونقلت صفحة الوزارة على «تويتر»، الأربعاء، أنه تم وضع 85 «فاترينة» عرض، من أصل 107 للملك توت عنخ آمون، وأوضح مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والزراعات المحيطة وفي واجهة الأهرامات، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بشكل كامل وأشار إلى أن التشطيبات اللازمة للمبنى جاري تنفيذها.

وقال مساعد وزير السياحة والآثار الطيب عباس إنه تم نقل أكثر من 55.500 قطعة أثرية إلى المتحف حتى الآن، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون وأشار إلى أن حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم وصل إلى مراحله الأخيرة.