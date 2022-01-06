نقل أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير بمصر

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) | الخميس 06 يناير 2022, 02:26 مساء
المتحف المصري الكبير (الإنترنت)

وصلت أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير إلى مراحلها النهائية، فيما تم نقل آلاف القطع الأثرية إليه، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأكد المشرف العام على مشروع المتحف اللواء عاطف مفتاح، أن إنجاز الأعمال في المتحف والمنطقة المحيطة بالموقع، وأعمال الهيكل الإنشائي والتشطيبات الداخلية والأنظمة الإلكتروميكانيكية والاتصالات والتأمين شارفت على الانتهاء الكامل.

ونقلت صفحة الوزارة على «تويتر»، الأربعاء، أنه تم وضع 85 «فاترينة» عرض، من أصل 107 للملك توت عنخ آمون، وأوضح مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والزراعات المحيطة وفي واجهة الأهرامات، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بشكل كامل وأشار إلى أن التشطيبات اللازمة للمبنى جاري تنفيذها.

وقال مساعد وزير السياحة والآثار الطيب عباس إنه تم نقل أكثر من 55.500 قطعة أثرية إلى المتحف حتى الآن، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون وأشار إلى أن حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم وصل إلى مراحله الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كأس أمم أفريقيا: ثلاثية مصرية تاريخية بين 2006 و2010
رياضة عالمية
كوريا الشمالية توضح تفاصيل تجربتها الصاروخية الجديدة
دولى
«اعْقاب»!
وجهات نظر
التصوف النسوي
وجهات نظر
بعد رحيل ديزموند توتو
وجهات نظر
الكفاية الانتخابية
وجهات نظر
الزروق يسرد تجربته في السينما والمسرح والتلفزيون
ثقافة وفن
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
«الرماش» يدعو عبر «بوابة الوسط» وزارة الرياضة للتكفل ببعض نفقات «خليج سرت»
رياضة محلية
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
دعوى قضائية ضد «فايزر» و«أسترازينيكا» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
دولى
بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار
رياضة عالمية
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
13 قتيلا في حريق شب بمبنى في فيلادلفيا (فيديو)
دولى
«المصرف المركزي»: 103.4 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 2021 تمثل 98% من موارد ...
ليبيا
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة من أودي أنتجت لمرة واحدة فقط