الحشد الشعبي العراقي يدخل «الحرب الناعمة» من بوابة المسرح

لقطة من مسرحية من إعداد الحشد الشعبي العراقي في البصرة، 26 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

في إحدى ساحات البصرة في جنوب العراق، تنفذ مسرحية من إعداد الحشد الشعبي تستعرض إنجازات هذه الفصائل القريبة من إيران، وتروي ملحمة من آدم إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.



مع بدء العرض، يعلن أحدهم «هيئة الحشد الشعبي تقدّم»... «عملا مشتركا بين الفنانين العراقيين والإيرانيين».



على مدى ساعتين، يعرض نحو 140 ممثلاً أحداثًا تاريخية بارزة في الدين الإسلامي في أضخم عرض مسرحي في العراق «قيامة الأرض»، بحسب إعلان ترويجي للمسرحية خطّ على جدران شوارع المدينة ذات الغالبية الشيعية، وفقا للوكالة الفرنسية.



تأسس الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة، في العام 2014 إثر فتوى من المرجع الشيعي الديني حضت العراقيين على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.



وتملك هيئة الحشد الشعبي قنواتها التلفزيونية الخاصة، وتنتج أفلامًا ومسلسلات، ولها فرق رياضية خاصة لا سيما فريق لكرة السلة وفريق لكرة القدم.



وغالبية الممثلين المشاركين في العرض هم عراقيون من طلاب معهد الفنون الجميلة، لكنّ هناك مقاتلين من الحشد يلعبون دور المقاتلين في المسرحية.



يقف آدم وسط دخان أبيض وتحت شجرة الثمرة المحرمة، ثمّ يظهر نوح معتليًا سفينته، ويمرّ العرض على واقعة الطف التي قتل فيها الإمام الحسين، حفيد الرسول محمد، في كربلاء في العام 680 على أيدي جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. وينتقل بعد ذلك من الدين، إلى العراق المعاصر الذي مزقته الحروب.



في هذا الجزء، يبرز فصل المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مع أصوات إطلاق نار وانفجارات، ورايات الجهاديين السوداء ورجال ملتحين مسلحين في مواجهة مقاتلي الحشد.



ويأمل مخرج العرض الإيراني سعيد اسماعيلي أن تعرض المسرحية في مدن عراقية أخرى وتنتهي المسرحية بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في يناير 2020 بضربة طائرة بدون طيار أميركية في مطار بغداد.



بعد ذلك، يخرج على المسرح مقاتلون من الحشد رافعين نعشي القائدين وصورتين لهما وأخرى للإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.