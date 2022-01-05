انطلاق «الجريمة» في دور العرض الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 03:00 مساء
من العرض الخاص لفيلم أحمد عز «الجريمة»، الثلاثاء 4 يناير 2021 (فيسبوك)

احتفل النجم المصري أحمد عز، مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «الجريمة» داخل إحدى سينمات القاهرة الجديدة (شرق القاهرة).

وحضر العرض الخاص من صناع الفيلم، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد أبوداوود، حجاج عبدالعظيم، نبيل عيسى، محمد جمعة، السيناريستان أمين جمال ومحمد محرز، بالإضافة إلى المخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبدالخالق.

وينطلق فيلم «الجريمة» في دور العرض المصرية والعربية بدءًا من الأربعاء، ليدخل ضمن الأفلام المتنافسة في موسم رأس السنة.

فيلم «الجريمة» من بطولة أحمد عز، منة شلبي، رياض الخولي، ماجد الكدواني، محمد جمعة، نبيل عيسى، حجاج عبدالعظيم، نبيل عيسى، وليد أبوالمعاطي، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة

من العرض الخاص لفيلم أحمد عز «الجريمة»، الثلاثاء 4 يناير 2021 (فيسبوك)
من العرض الخاص لفيلم أحمد عز «الجريمة»، الثلاثاء 4 يناير 2021 (فيسبوك)
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