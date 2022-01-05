«أوميكرون» يلغي احتفال الشارع ضمن كرنفال ريو دي جانيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 01:50 مساء
مشاركة في الليلة الأولى من مهرجان ريو دي جانيرو، 23 فبراير 2020 (أ ف ب)

قررت سلطات ريو دي جانيرو، الثلاثاء، إلغاء المواكب التقليدية الضخمة في شوارع المدينة خلال كرنفالها المقبل نظرا إلى تفشي متحور «أوميكرون» بسبب احتفالات نهاية العام.

وقال رئيس بلدية ريو إدواردو باييس في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «كرنفال الشارع لن يقام في 2022 بالطريقة التي كان يقام بها حتى العام 2020»، معللا ذلك بصعوبة التحكم بهذه الاحتفالات في مرحلة تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس «كورونا»، وفق «فرانس برس».

وأعلن باييس هذا القرار بعد اجتماعه مع ممثلين عن فرق الأحياء الموسيقية (بلوكوس) التي تحيي عادة هذا الكرنفال الشعبي.

أما احتفال مواكب مدارس السامبا فلم يطرأ إلى الآن أي تغيير على موعد إقامته في نهاية فبراير المقبل في السامبودروم.

وألغي كرنفال الشارع في ريو العام الماضي أيضا بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأوضح إدواردو باييس أنه اقترح إقامة كرنفال الشارع في ثلاثة أجزاء مختلفة من المدينة، لكن فرق الأحياء لم توافق على ذلك.

وشارك نحو سبعة ملايين شخص في احتفال الشارع خلال كرنفال 2020 وفقا لإدارة السياحة في البلدية «ريوتور».

وسجلت البرازيل نحو 620 ألف وفاة بالجائحة في ثاني حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

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