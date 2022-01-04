الأردني مسلم هديب يغني في مصر للمرة الأولى بمسرح الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 03:02 مساء
مغني الراب الأردني مسلم هديب (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد مغني الراب الأردني مسلم هديب لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، والتي يحتضنها مسرح الزمالك في تمام السابعة مساء الخميس.

ومن المتوقع أن يقدم مسلم مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها «خاوا» و«اجرمن عنهن»، مع الاحتفاء بأجدد أغانيه «قلبي دليلي»، بجانب إعادة إحيائه رائعة العندليب «كل ما أقول التوبة» على طريقته الخاصة، مع تقديمه أغنية كاظم الساهر الشهيرة «قولي أحبك» بشكل جديد بأسلوبه، وذلك في حفل غنائي حماسي بمشاركة اثنين من نجوم الجيل الجديد من الراب الحالي في مصر وهما إيفيل ورابتور، اللذين يقومان بافتتاح الحفل.

ويدشن مسلم هديب عبر هذه الإطلالة الغنائية الأولى بالقاهرة انطلاقة فنية جديدة في مشواره الخاص، بعد غياب طويل عن الساحة الجماهيرية طوال فترة «كورونا»، والتي عاد من بعدها بشغف بجولة حفلات غنائية أخيرا من قلب العاصمة الأردنية عمان وبيروت استكمالا بجولة عربية من مصر مع بدايات العام الجديد، مع انشغاله بتحضير عدة أغاني منفردة يستعد لإطلاقها خلال أسابيع من بينها دويتو مشترك مع أحد نجوم الراب المصري.

مسلم هديب، فنان ورسام ومغني راب أردني من أصول فلسطينية، وُلد في عمان من أبوين فلسطينيين ويستقر حاليا في العاصمة الروسية موسكو، اقتحم مجال الراب رغم بعد مجال دراسته الأصلي للرسم والفنون، وحصل على الماجستير في السيراميك وفنون الخزف من أكاديمية ستروجانوف للصناعة والفنون التطبيقية في روسيا، وتعتمد أغانيه على تجسيد المواضيع الشخصية والعاطفية بتيمة موسيقى التراب هيب هوب بشكلها العصري الجديد.

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