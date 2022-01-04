«هاملت بالمقلوب» تعيد خالد الصاوي للمسرح

من كواليس تحضير مسرحية «هاملت بالمقلوب» (خاص لـ بوابة الوسط)

انضم الفنان المصري خالد الصاوي إلى فريق عمل مسرحية «هاملت بالمقلوب» المقرر انطلاقها قريبا على خشبة «مسرح السلام» بشارع القصر العيني (وسط القاهرة).

المسرحية الجديدة من تأليف الدكتور سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، حيث يقدم الصاوي شخصية «شبح هاملت» للمرة الأولى على المسرح بتقنية «3D مابينج» و«الهولوغرام»، وهي أحدث تقنية يتم استخدامها في المسرح على مستوى العالم، وفقا لبيان.

يقول المخرج مازن الغرباوي عن اختياره للفنان خالد الصاوي: «عرض (هاملت بالمقلوب) مليء بالمفاجآت، ويعد اختيار الصاوي هو أول مفاجأة، وأهمها بالطبع، حيث كنت أبحث مع فريق العمل منذ فترة عن الفنان الذي سيقدم تلك الشخصية، وهي شبح الأب في هاملت، وكان يوجد أسماء كبيرة كثيرة، وكان على رأسها الفنان خالد الصاوي الذي رحب بالمشاركة في العرض، بعد أن قمت بالتواصل معه أنا والفنان عمرو القاضي بطل العرض، وقراءته للنص الذي كتبه الدكتور سامح مهران، وإبداء إعجابه بالنص المكتوب، وحرفيته، وقرر الوقوف بجانب العرض والمشاركة فيه دون أجر، كإهداء لوزارة الثقافة، والبيت الفني للمسرح».

وأعرب الغرباوي عن سعادته بالعمل مع خالد الصاوي، مضيفا: «ما زال الصاوي من أهم مخرجي المسرح المستقل، وله تاريخ كبير، وهو امتداد لكل الرموز الفنية في مصر، وذلك التعاون لن يكون الأخير بيني وبينه».

«هاملت بالمقلوب» إنتاج البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة المصرية، وهو من تأليف الدكتور سامح مهران، إخراج مازن الغرباوي، وبطولة خالد الصاوي، عمرو القاضي، خالد محمود، خالد النجدي، وأيمن الشيوي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.