للمرة الأولى.. عرض «المطران» في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:17 مساء
إطلاق العرض الأول للفيلم الروائي «المطران» بطولة رشيد عساف في العاصمة السورية (الإنترنت)

شهدت دمشق، الأحد، العرض الأول للفيلم الروائي «المطران» عن حياة المطران هيلاريون كبوجي، من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بدار الأسد.

وتدور تفاصيل قصة الفيلم حول هيلاريون كابوتشي، الذي أنهى دراسته اللاهوتية في معهد «القديسة حنة» بمدينة القدس في فلسطين، أواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدا حيا على نكبة فلسطين العام 1948، ثم يعود إلى موطنه الأصل سورية، وفق «روسيا اليوم».

وبعد مرور 17 عاما وتحديدا العام 1965، يعود إلى فلسطين من جديد، وتحديدا إلى مدينة القدس، ولكن هذه المرة يعود مطرانا للروم الملكيين الكاثوليك.

ويعاصر المطران مأساة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط مدينة القدس كاملة عقب حرب يونيو العام 1967، لتبدأ مرحلة مهمة من حياته.

وكان دور المطران في هذه الحقبة، مزدوجا تارة كان راعيا صالحا لشؤون رعيته وكنيسته، وتارة أخرى كان مناضلا ومقاوما من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وعقب ذلك، تقضي محكمة إسرائيلية بالسجن 12 عاما على المطران، في محاكمة تاريخية، ليقبع رهينة الاعتقال 4 سنوات قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن فلسطين، وعدم زيارة أي دولة عربية.

والفيلم من بطولة الفنان السوري رشيد عساف والذي جسد دور المطران هيلاريون كابوتشي، ومن إخراج المخرج السوري الفلسطيني الأصل باسل الخطيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
ارتفاع موجة الاستحواذات على نتاج عمالقة الموسيقى
ثقافة وفن
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
خبرات «كليمو» تضعه مدربا جديدا لموناكو حتى 2024
رياضة عالمية
برشلونة يعلن إصابة فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا
رياضة عالمية
إردوغان يزور السعودية في فبراير بعد سنوات من التوتر بين الرياض وأنقرة
عربى
عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس ...
دولى
كأس أمم أفريقيا: نجوم الدوري الإنجليزي يستعدون لبطولة جدلية
رياضة عالمية
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
«ملقح بالكامل مع الجرعة المعززة».. إصابة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ...
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
«فرانس برس»: 5 قوى نووية عالمية تتعهد منع انتشار الأسلحة الذرية
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يخطف تعادلا مثيرا بهدفين من الاتحاد المصراتي ...
رياضة محلية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح لحل مشكلة رائحة البنزين بالسيارة