للمرة الأولى.. عرض «المطران» في دمشق

إطلاق العرض الأول للفيلم الروائي «المطران» بطولة رشيد عساف في العاصمة السورية (الإنترنت)

شهدت دمشق، الأحد، العرض الأول للفيلم الروائي «المطران» عن حياة المطران هيلاريون كبوجي، من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بدار الأسد.

وتدور تفاصيل قصة الفيلم حول هيلاريون كابوتشي، الذي أنهى دراسته اللاهوتية في معهد «القديسة حنة» بمدينة القدس في فلسطين، أواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدا حيا على نكبة فلسطين العام 1948، ثم يعود إلى موطنه الأصل سورية، وفق «روسيا اليوم».

وبعد مرور 17 عاما وتحديدا العام 1965، يعود إلى فلسطين من جديد، وتحديدا إلى مدينة القدس، ولكن هذه المرة يعود مطرانا للروم الملكيين الكاثوليك.

ويعاصر المطران مأساة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط مدينة القدس كاملة عقب حرب يونيو العام 1967، لتبدأ مرحلة مهمة من حياته.

وكان دور المطران في هذه الحقبة، مزدوجا تارة كان راعيا صالحا لشؤون رعيته وكنيسته، وتارة أخرى كان مناضلا ومقاوما من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وعقب ذلك، تقضي محكمة إسرائيلية بالسجن 12 عاما على المطران، في محاكمة تاريخية، ليقبع رهينة الاعتقال 4 سنوات قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن فلسطين، وعدم زيارة أي دولة عربية.

والفيلم من بطولة الفنان السوري رشيد عساف والذي جسد دور المطران هيلاريون كابوتشي، ومن إخراج المخرج السوري الفلسطيني الأصل باسل الخطيب.