المصراتي.. رحيل السياسي والكاتب والمؤرخ

ودعت ليبيا الأيام الماضية، الكاتب والأديب علي مصطفى المصراتي الذي رحل عن عالمنا في ٢٩ ديسمبر 2021 عن عمر ناهز الخامسة والتسعين، بعد مسيرة حافلة بالنضال والكتابة.

وشهد مسجد ميزران الذي أُقيمت فيه صلاة الجنازة مراسم تأبين تحدث فيها أصدقاء الراحل من كُتاب ومثقفين وأكاديميين عن مآثره الإنسانية ومسيرته الأدبية ومواقفه الوطنية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له إن المصراتي تجاوز بتفكيره وحسه العالي المنظور المناطقي إلى المفهوم الوطني على المستوى المحلي والعربي، وأكد على تسمية أحد أهم معالم مدينة طرابلس باسمه تكريما له وتشريفا لتاريخه.

وأشاد الدكتور عبدالله مليطان بالجهد الذي بذله المصراتي في التعريف بأعلام ليبيا في رحلة شاقة وطويلة من العطاء الفكري والثقافي حيث كتب القصة، ودوّن تاريخ الصحافة وترجم لسيرة منضاليها كسعدون السويحلي وتوقف عند نتاج مؤرخيها كابن غلبون.

صوت الاستقلال

وقالت رابطة الأدباء والكتاب في كلمة ألقاها الكاتب حسين المزداوي إن الأديب الراحل لم يكن مجرد كاتب، فمنذ مجيئه إلى أرض الوطن نهاية الأربعينيات حمل على أكتافه رسالة التوعية المجتمعية والسياسية والثقافية في بلد لم تتشكل فيه ملامح الدولة بعد ويجاهد للنهوض من كبوة حرب كونية، وعندما تسلم رئاسة تحرير جريدة «طرابلس الغرب» كان يطل على جمهور القراء من خلال صفحة يومية تعرف الليبيين برموزهم الوطنية، وأن لبلدهم تاريخا عريقا وأسماء لامعة في النضال من أجل الحرية وأخرى حفرت عميقا في الفكر والأدب.

وذكر رئيس جامعة طرابلس، الدكتور خالد عون، أن ليبيا عرفت المصراتي شابا يافعا يطوي البلاد شرقا وغربا ويطالب الليبيين بمقابلة بعثة الاستقصاء المكلفة من الأمم المتحدة لإيصال رسالتهم المنادية بالاستقلال، إضافة إلى جهوده كعضو في حزب المؤتمر الذي رفض من خلاله تقسيم ليبيا وسعى للاعتراف بها ككيان واحد.

وعبر الدكتور جمعة عتيقة عن حزنه لفقدان ليبيا قامة منحت عمرها كاملا للوطن، وأسفه أن هذا العطاء قوبل في كثير من مراحله بالجحود والنكران.

وألقى الدكتور رضا جبران قصيدة رثاء يقول في مطلعها «ناحت لفقدك يا علي بلاد/ ونعاك من فتح المصاب حداد/ وتفجع المأمون بعد فراقكم/ بل جف من وصف الفراق مداد/ يا واهب الأجيال كل كرامة/ بالعلم في كل المحافل ساد».

الكاتب المؤرخ

عندما كنت أجري بعض المتابعات لمحاضرات ألقاها علي مصطفى المصراتي بدار الفقيه وغيرها من الفضاءات الثقافية كثيرا ما شد انتباهي ملكة الخطابة لديه والراجعة إلى ملكته أولا ولتكوينه الأزهري الذي طور وشحذ فيه هذه الموهبة لتكون على موعد آخر مع القدر هناك في رحلة الجغرافيا والتاريخ رفيقا للمناضل بشير السعداوي، لا أعرف إن كان الأخير محظوظا بالمصراتي أو العكس، ولكن المؤكد أن ليبيا كانت محظوظة بالسعداوي في قيادته ورؤيته وبنفائس المصراتي في خطبه وقوة الجملة لديه وروحه الشابة المتقدة بالحماس.

الشعور بالانتماء والمكانة التي تمثلها ليبيا تاريخيا وجغرافيا كانت جزءا من شخصيته التي قادته ككاتب إلى اقتفاء تاريخ رموزها في كتابه «أعلام من طرابلس» 1955 ثم ملاحم أبطالها في الجهاد فكان إصداره الأثير «غومة فارس الصحراء.. صفحة من تاريخ ليبيا» مكتبة الفرجاني 1960م معرفا بتصديه كمقاتل شرس ضد الغزو العثماني وكتابه «سعدون البطل الشهيد.. صفحة من نضال الشعب الليبي» 1964م الذي واجه الإيطاليين في أكثر من معركة دفاعا عن وطنه، وتجاوز المحلي إلى العربي في مؤلفه «أسد بن الفرات فاتح صقلية» 1964.

وينتقل المصراتي في سلسلة توثيقه من الجهاد إلى المجال الفكري ليؤسس المكتبة الليبية بالأثر الذي تركه الرواد الأوائل في مدونة صاحبة الجلالة عبر كتابه «صحافة ليبيا في نصف قرن » 1960م متوقفا عند أسماء تلك المطبوعات ومعرفا برؤساء تحريرها، كما أصدر كتابا آخر بعنوان «كفاح صحفي عرض ودراسة تحليلية لجريدة أبي قشة 1908-1911م».

ويتوقف في مجال التحقيق عند نخبة من الإعلام تحت عناوين «نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان»، «ديوان أحمد البهلول»، «ديوان مصطفى بن زكري»، «رحلة الحشائشي إلى ليبيا».

ويواصل ككاتب ومؤرخ النحت في سفر الشعر ليسلط الضوء على حياة شعراء كان لهم بصمة في مشهده فنقرأ له « شاعر من ليبيا.. إبراهيم الأسطى عمر» 1957، «شاعر من ليبيا أحمد الشارف دراسة وديوان» 1963، يضاف إلى ذلك مساره التدويني في فروع الأدب المختلفة عبر مؤلفاته «جحا في ليبيا» 1958، «لمحات أدبية عن ليبيا» 1965 «ابن غلبون..مؤرخ ليبيا» 1966، «المجتمع الليبي من خلال أمثاله الشعبية.. دراسة في التراث الشعبي» 1962.

تولى الراحل مناصب عدة في مراحل صعوده الفكري والأدبي منها رئاسته للأمانة العامة لرابطة الأدباء والكتاب الليبيين، وللجنة العليا لرعاية الآداب والفنون، كذلك رئاسته لجريدة الشعب التي أثار من خلالها قضية تواجد القواعد الأجنبية وهي تضاف إلى سلسلة مواقفه في قضايا ذات طابع وطني بامتياز سواء وهو داخل قبة البرلمان سنة 1960 أو خارجه وكانت نتيجته دخول السجن ثلاث مرات في العهد الملكي، عدا مساهمته بالكتابة في صحف ومطبوعات كـ«الرائد» و«الحرية » و«هنا طرابلس ».

فن القصة

ورغم هذا الزخم من الانشغالات الوظيفية إلا أن فن القصة كان محطة مهمة أيضا في عالم المصراتي الأدبي، وقدم من خلال نماذجه رؤيته ووجهة نظره في كثير من القضايا التي تهم الشارع الليبي وطرحها في قالب فكاهي شعبي ساخر كمجموعة «القرد في المطار»، «صندوق التفاح»، «عبدالكريم تحت الجسر»، «حفنة من رماد»، «الشراع الممزق»، «صائد الفراشات»، «الجنرال في محطة فيكتوريا».

وانتقد في توصيفات ومواقف أبطاله مظاهر الابتزاز والجشع والكذب والنفاق، كذلك شخصيات المتملق والوصولي والمتلون فعبد السميع الأكتع أو الشاشيد كما يصفه في قصة «الميت الذي شتم الحكومة» يجسد نموذج المخبر الانتهازي الذي «تغيرت ألوان وأشكال الأعلام والرايات وهو لم يتغير»، ولن يغادر وظيفته «مادام هناك أناس يلعنون السلطة ولو بالهمس»، وتصل سخرية المصراتي من الأكتع مدمن التقارير بأن «أكل الزميتة مع زملائه ووقف معهم على جبل عرفات ثم كتب تقريرا».

شخصيات هامشية

وهي ظلية من واقع هامشيتها كما تصوره مجموعته «الدخول من الباب الخلفي» إذ لا ترغب في خوض مغامرات غير محسوبة العواقب، أو لأن قناعاتها لم تتأذَ بتشوهات بنية مجتمعية تسربت إليها أعراض الفوارق الطبقية، فجلال عاكف الموظف في السلك الدبلوماسي في قصة «هل يؤثر ذلك على المعاش» يرى نهايته متعلقا بمعاش تقاعدي بعد أن قدم نموذجا للإداري النزيه دون مقابل، فيرفض مثلا إنجاز معاملة مشبوهة لمواطن في مشهد يسوقه النص «أما عجيبة مرة تقول حارس ومرة تقول قلم مرور، أنت حتى السيارة التي تستعملها للحكومة»، ويرد جلال «هذا موضوع آخر أستعملها في المهمات، أنا لا أسافر بها إلى قريتي، ولا أتفسح وأتسكع بها كما يفعل غيري.. ثم أنا قلم مرور»، إضافة إلى ذلك فهي مقهورة وعاجزة لا يساعدها الواقع أو قالبها الذي صُمم لها على إظهار كل ما لديها فمن الطبيعي أن يسكن القلق عبدالقوي سلامة في قصة «مطلوب للمركز غدوة»، قائلا متوجسا في رعب بمجرد تسلمه طلب استدعاء «أنا راجل ماشي في حالي... الظل الظل».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أثناء مراسم التأبين (الإنترنت)

الدكتور عبدالله مليطان أثناء مراسم التأبين (الإنترنت)

صورة أرشيفية للمصراتي (الإنترنت)

من أعمال المصراتي (الإنترنت)

من أعمال المصراتي (الإنترنت)

من أعمال المصراتي (الإنترنت)

من أعمال المصراتي (الإنترنت)

من أعمال المصراتي (الإنترنت)