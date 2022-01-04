شباك التذاكر: «بيت غوتشي» يحصد 112 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 12:19 مساء
فيلم «بيت غوتشي» (House of Gucci) يحقق 112 مليون دولار (الإنترنت)

حصد فيلم «بيت غوتشي» (House of Gucci) 112 مليونًا و391 ألف دولار أميركي من خلال شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في 24 نوفمبر 2021 حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم «House of Gucci» بين 48 مليونًا و 224 ألف دولار بـ دور العرض الأميركية، و64 مليونا و167 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي، حسب «اليوم السابع».

فيلم «House of Gucci» من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأميركية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة غوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم «House of Gucci» بطولة كل من ليدي غاغا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم «House of Gucci» للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي هذا السياق يبدو أن فيلم « House of Gucci» الذي يعرض حاليا، سيضيف عدة جوائز لصناعه في سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستار عن العرض الأول للفيلم أمس، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد في تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «فاريتي»، فإن فيلم«House of Gucci»، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي غاغا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكار عن أغنيتها الأصلية (Shallow) من فيلم «A Star Is Born» للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي في سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان في فيلم «The Favourite».

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