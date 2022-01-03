«العمراوية الثلاثة» يتعاونون مع عهود العشري في «برا برا» (فيديو)

من كواليس تصوير فيديو كليب «برا برا» (خاص إلى بوابة الوسط)

بعد «تريند» شيرين الشهير بأغنية «خاصمت النوم»، قام فريق عمل الأغنية نفسه، الموزع عمرو الخضري والملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو المصري والذي يطلق عليهم «العمراوية الثلاثة» بتقديم الفنانة السعودية عهود الشهري في أغنية جديدة بعنوان «برا برا» في أول تجربة لها باللهجة المصرية.

أغنية «برا برا» جرى تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتذاع عبر قناة «روتانا»، كما تخطت حاجز المليونين مشاهدة في أول يومين بعد طرحها على «يويتوب».

سُجلت الأغنية في استوديو «MA» بهندسة صوتية لمحمود علاء بالتعاون مع المنتج الفني شعيب ياسين، والفيديو كليب من إخراج مينا سويحة.