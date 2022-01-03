وفاء عامر تحاضر في «الأكاديمية» بالرياض منتصف يناير

المنتج والسيناريست يوسف حسن يوسف مع وفاء عامر (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ الفنانة المصرية، وفاء عامر، أولى محاضرات «الأكاديمية» منتصف شهر يناير الجاري، وتحديدا خلال الفترة من 10 _ 15 يناير، حيث تلقي أول محاضرة لها بمدينة الرياض والتي تستقر بها لمدة تقترب من الشهر لحين انتهاء كورس «الأكاديمية» الخاص بها هناك.

وأعربت وفاء عن سعادتها بتعاونها مع المنتج يوسف حسن يوسف ومع شركة «إيجيب غروب» وانضمامها لفريق المدربين بالأكاديمية.

من جهته، أكد المنتج والمؤلف، يوسف حسن يوسف، أنه فخور بفكرة «الأكاديمية» والتي تعتبر التجربة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لافتا أنها تجربة استثنائية تهدف لخروج مواهب مصقولة بالدراسة والتدريب في المجالات الفنية المختلفة كالتمثيل والإخراج وكتابة السيناريو، معربا عن سعادته بكل النجوم الذين انضموا لفريق المدربين للأكاديمية.

وأشار إلى أن هؤلاء النجوم حققوا نجاحا كبيرا في السينما والدراما المصرية على حد سواء ولهم شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وتعاقد المنتج يوسف حسن يوسف أخيرا مع كل من الفنانين صبري فواز، وأوس أوس، لينضما لفريق الأكاديمية وهم النجمة سوسن بدر والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد بدير، وجارٍ الاتفاق مع كل من الفنان فتحي عبدالوهاب، وكمال أبو رية، وغيرهم من النجوم.

هذا وتنطلق «الأكاديمية» في توقيت واحد في الرياض والبحرين خلال أيام، على أن يتناوب النجوم بتقديم المحاضرات نجما تلو الآخر في البلدين.

المنتج والسيناريست يوسف حسن يوسف مع صبري فواز (خاص لـ بوابة الوسط)

المنتج والسيناريست يوسف حسن يوسف مع أوس أوس (خاص لـ بوابة الوسط)