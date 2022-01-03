«براح» تستضيف محاضرة عن الموروث الثقافي بشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 01:20 مساء
من إحدى الفعاليات السابقة بمركز براح (فيسبوك)

يحتضن مركز براح للثقافة والفنون، مساء الإثنين، محاضرة تحت عنوان «الموروث الثقافي والحضاري في شرق ليبيا»، يلقيها الدكتور سعد بوحجر.

وترعى المحاضرة، التي تبدأ على تمام الساعة الخامسة، منظمة صالون الثقافة التباوية ومنظمة براح للثقافة والفنون، حسب الصفحة الرسمية لـ«براح» في «فيسبوك».

و«براح» هو فضاء ثقافي في بنغازي يحوي مكتبة عامة وقاعة عرض فنية وقاعات تدريبية ومرسم واستوديو تصوير، كما يحوي مكاتب لعدة منظمات ثقافية فنية كالجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، والمنظمة الليبية للتراث، ومنظمة الفيلم الليبي وفرقة الزمن الجميل.

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