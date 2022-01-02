«The King’s Man» ينطلق في دور العرض المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 05:00 مساء
بوستر فيلم «The King’s Man» (خاص لـ بوابة الوسط)

على غير عادة الثلاثيات السينمائية، يرصد فيلم الأكشن والمغامرات الكوميدي «The King’s Man» الأحداث التي تسبق الجزأين الأول والثاني من سلسلة أفلام «Kingsman»، وليس تكملة لهما، وذلك بمشاركة طاقم جديد من الممثلين. والفيلم ينطلق في دور العرض المصرية من خلال شركة «AFD».

تعود أحداث «The King’s Man» إلى بداية القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الأولى، أي ما قبل أحداث «Kingsman: The Secret Service» و«Kingsman: The Golden Circle»، إذ ترصد القصة الأصلية لتشكيل وكالة «Kingsman» والتي كان هدفها الأساسي تحقيق السلام العالمي، والوقوف ضد إحدى العصابات التي تخطط لشن حرب للقضاء على الملايين من البشر.

الفيلم من إخراج ماثيو فون، مخرج الثلاثية، والذي شارك أيضًا في كتابة الفيلم مع كارل جاجدوسك، وتستند قصته على الكتاب الهزلي «The Secret Service» لـ مارك ميلار وديف جيبونز، وبطولة رالف فينيس الذي ترشح للأوسكار مرتين؛ كأفضل ممثل عن دوره في فيلم «The English Patient» وأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Schindler’s List»، وجيما أرتيرتون، ريس إيفانز، ماثيو جود، توم هولاندر، هاريس ديكنسون، ودانييل برول.

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