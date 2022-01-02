هنا شيحة تنضم لفريق عمل «راجعين يا هوا»

الفنانة المصرية هنا شيحة (أرشيفية: الإنترنت)

انضمت الفنانة المصرية هنا شيحة إلى أسرة مسلسل «راجعين يا هوا» لتشارك النجوم خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا بطولة العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتعيد شركة «أروما ستوديوز» الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة للمنافسة في رمضان من خلال «راجعين يا هوا»، حيث كتب الراحل قصة العمل في حين كتب السيناريو والحوار محمد سليمان محمد عبدالمالك، ويخرجه محمد سلامة.

آخر أعمال المخرج محمد سلامة مسلسل «ستات بيت المعادي» الذي يعرض حاليًا على منصة «شاهد»، بالإضافة إلى مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان والذي عُرض في رمضان الماضي.

أما الكاتب محمد سليمان عبدالمالك فقدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية» و«باب الخلق» و«اسم مؤقت» و«فرق توقيت» و«ممالك النار» و«قصر النيل».

«أروما ستوديوز» قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها «إلا أنا»، بالإضافة إلى «اختيار إجباري» الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و«الخروج» و«الصياد» و«لعبة إبليس» و«الخروج» و«أمر واقع».