السينما الفرنسية تهزم «كورونا» في 2021

صورة أرشيفية لأشخاص يقفون أمام دار سينما في باريس في 21 يونيو 2020 قبل دخولها لحضور فيلم (أ ف ب)

استقطبت دور السينما الفرنسية العام 2021 أكثر من 96 مليون مشاهد على الرغم من الأزمة الصحية.

وهو ما يمثل زيادة قدرها 47% مقارنة بالعام 2020، وفقًا للأرقام الصادرة الخميس عن المركز الوطني للسينما.

وبدا أن دور السينما في طريقها إلى الخروج من وضعها الصعب على الرغم من شهور الإقفال والتدابير الصحية؛ إذ أن تراجع الحضور خلال الأشهر التي كانت فيها الصالات مفتوحة، لم يتجاوز الربع (23%) عما كان عليه العام 2019، أي في السنة التي سبقت الجائحة. وأكد المركز أن «زخم الانتعاش أصبح أقوى في نهاية العام»، وفق «فرانس برس».

ويصعب إجراء مقارنة بين هاتين السنتين؛ إذ أن الأزمة الصحية بقيت قائمة في 2021، وظلت دور السينما تاليا مغلقة حتى 19 مايو، وإذا لم تكن كذلك، كانت تعمل بقدرات استيعابية مخفضة، وتتأثر بالقيود الناجمة عن أوقات حظر التجول وعن اشتراط إبراز التصريح الصحي الذي يثبت تلقي اللقاحات.

ولكن في ديسمبر وحده، كان الحضور «قريبا من المعتاد»؛ حيث بلغ عدد تذاكر الدخول المباعة 20.43 مليونا في مقابل 22.68 مليونا العام 2019.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة حتى 21 ديسمبر الجاري عن شركة «كومسور» المتخصصة في إيرادات الأفلام على شباك التذاكر أن «فرنسا هي الدولة التي سجلت أقل قدر من الانخفاض في عدد مرتادي دور السينما بين الدول الأوروبية الخمس الكبرى، محققة نتيجة أفضل من تلك التي حققتها بريطانيا وإسبانيا. وأكد المركز أن التراجع في فرنسا كان كذلك أقل من ذلك الذي شهدته الولايات المتحدة».