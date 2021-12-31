وفاة وزير ثقافة مصر الأسبق جابر عصفور

وزير ثقافة مصر الأسبق جابر عصفور (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت وسائل إعلام مصرية عدة، الجمعة، وفاة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق في مصر، بعد رحلة مع المرض عن عمر ناهز الـ77 عاما.

ووُلد الدكتور جابر أحمد عصفور، في المحلة الكبرى في 25 مارس 1944، وهو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، ورئيس المجلس القومي للترجمة، وكان أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، حسب «الأهرام».

ويُشار إلى أن الراحل أثرى الحياة النقدية بالعديد من المؤلفات والدراسات النقدية، ومن مؤلفاته: «الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، وزمن الرواية، وأنوار العقل» وغيرها من المؤلفات.

وتولى عصفور عددا من المناصب القيادية منها تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007.

وعقب ثورة يناير في العام 2011 اختير عصفور وزيرا للثقافة بعد سلفه فاروق حسني، لكنه استقال بعدها لأسباب قال وقتها إنها صحية، وعاد مرة أخرى وزيرا للثقافة أيضا في الفترة ما بين يونيو من العام 2014 وحتى فبراير 2015، حسب «مصراوي».

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب والباحث الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وقالت إن «الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة.. الراحل وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به»، وفق «صدى البلد».