«البطولة» مسرحية جديدة على «MBC مصر» الجمعة

مشهد من مسرحية «البطولة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض قناة «MBC مصر»، الجمعة، في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض «مسرح مصر» المسرحية الكوميدية «البطولة».

تدور أحداث المسرحية في أجواء غير تقليدية داخل إحدى صالات الرياضة حيث يضطر أحد المشاركين للتخفي في ملابس أحد الأبطال، مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة، وفق «فرانس برس».

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، مصطفى خاطر، دينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أوس أوس»، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، وبيشوي طاهر، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.