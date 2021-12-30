عمرو دياب الأعلى استماعا في الخليج بـ«كتر من قربك»

بوستر أغنية «كتر من قربك» (خاص لـ بوابة الوسط)

تصدرت أغنية «كتر من قربك» للنجم المصري عمرو دياب قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق الموسيقى الشهير «أنغامي» وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط.

الأغنية التي لم تطرح في مصر حتى الآن من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنية «كتر من قربك» عبر خدمة إحدى شركات المحمول.

ومن ناحية أخرى، واصل الفنان الملقب بـ«الهضبة» تصدره لترتيب موقع «يوتيوب ميوزيك» للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي.

وكشف تصنيف موقع «يوتيوب» عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققا 11 مليون و600 ألف مشاهدة .

وفي سياق آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق «أنغامي» خلال العام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.