طلاق أرنولد شوارزنيغر وماريا شرايفر رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 11:01 صباحا
أرنولد شوارزنيغر وماريا شرايفر يصلان إلى البيت الأبيض، فبراير 2009 (أ ف ب)

انتهى رسميًا زواج النجم أرنولد شوارزنيغر والصحفية ماريا شرايفر بعد عشر سنوات من انفصالهما عقب خيانة زوجية من شوارزنيغر، إذ بتت محكمة في لوس أنجليس قضية طلاقهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكر موقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير والذي كان أول من نشر الخبر أن إجراءات الطلاق استغرقت وقتًا طويلًا بسبب الأصول المالية المتعددة التي كان الطرفان يتفاوضان عليها، وفق «فرانس برس».

ورفعت الصحفية ماريا شرايفر، ابنة أخت الرئيس السابق جون فيتزجيرالد كينيدي، دعوى الطلاق في يوليو 2011، بعدما اعترف نجم فيلم «ترميناتور» بإقامة علاقة مع مدبرة منزلهما ميلدريد باينا التي أنجب منها ولدا العام 1997.

وفي ذلك الوقت، كتب شوارزنيغر الذي أصبح حاكمًا لولاية كاليفورنيا العام 2003 «بعد انتهاء فترة ولايتي كمحافظ، تحدثت إلى زوجتي عن هذا الأمر الذي يعود إلى أكثر من عشر سنوات».

وأشارت شرايفر إلى «خلافات غير قابلة للتسوية» مع زوجها الذي قابلته للمرة الأولى العام 1977 وتزوجته العام 1986، وأنجبت منه أربعة أطفال.

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