بدء عرض «أنا وهي» مطلع العام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 04:30 مساء
بوستر مسلسل «أنا وهي» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشر النجم المصري أحمد حاتم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «أنا وهي» والذي يقوم ببطولته مع هنا الزاهد وأشرف عبدالباقي، ومن المقرر عرضه مع بداية العام الجديد 2022 في الأول من يناير على قناة «سي بي سي».

وعلق حاتم على البوستر الرسمي للمسلسل بجملة كتب فيها «أنا وهي.. لازم نروح للدكتور»، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية المغلفة بالكوميديا حول «سليم» أحمد حاتم الذي يعاني من مرض نفسي يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، و«هند» هنا الزاهد التي تعاني هي الأخرى من اضطرابات نفسية تُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة. تتكرر زيارتهما إلى الطبيب النفسي أشرف عبدالباقي لينتهي بهما المطاف بالزواج، فهل ستنجح هذه العلاقة في ظل ما يعانيه الثنائي من اضطرابات نفسية؟

«أنا وهي» تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته أيضًا ميريهان حسين، سلوى محمد علي، محمود البزاوي ومحمد ثروت.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ أحمد حاتم قريبًا في دور العرض السينمائية فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وذلك بعد عرضه أول مرة في مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الأخيرة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، ويصور حاتم حاليًا فيلم «عاشق» مع أسماء أبواليزيد.

بوستر مسلسل «أنا وهي» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر مسلسل «أنا وهي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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