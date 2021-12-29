وفاة المصورة الفرنسية - السويسرية سابين فيس عن 97 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 02:59 مساء
المصورة سابين فيس في باريس، 15 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

تُوفيت المصورة الفرنسية السويسرية سابين فيس، أحد أبرز الأسماء في المدرسة الفرنسية - الإنسانية، الثلاثاء، بمنزلها في باريس عن 97 عامًا، على ما أعلنت عائلتها وفريق عملها، الأربعاء.

وكانت فيس المولودة في سويسرا سنة 1924 والحائزة الجنسية الفرنسية سنة 1995، تقيم في باريس حيث أقامت محترفها في جادة مورا منذ 1949، على ما أوضح فريق عملها لوكالة «فرانس برس».

وعلى غرار مصوّرين معروفين آخرين بينهم روبير دوانو وإدوار بوبا وويلي رونيس، خلّدت سابين فيس من خلال صورها لحظات من الحياة البسيطة للناس، من دون المجاهرة بأي مصدر وحي.

وكانت فيس رائدة في التصوير الفوتوغرافي بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما عُرفت بصور الموضة التي نشرتها مجلة «فوغ». وكانت تقول إن أي صورة جيدة «يجب أن تؤثر» بالمتلقي كما أن «حساسية الأشخاص يجب أن تكون واضحة للعيان».

وحازت فيس مكافآت عدة بينها جائزة «ويمن إن موشن» للتصوير لسنة 2020 والتي نالتها رسميا بمدينة آرل الفرنسية العام 2021. كما أقيم حوالي 160 معرضًا لأعمالها في العالم.

ونفت فيس صاحبة الشخصية الكتومة، أن تكون قد واجهت أي شكل من أشكال التمييز بصفتها امرأة، وكانت تصف التصوير الفوتوغرافي بأنه علاقة «صداقة» مع ما تصوّره.

وبقيت المصورة الفرنسية السويسرية حتى أيامها الأخيرة تشارك في معارض فنية، بينها في يوليو الفائت معرض في مدينة آرل ضمّ صورًا لها بالأبيض والأسود من خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم.

كما التقت أخيرًا مع الجمهور ضمن مهرجان «بلانش-كونتاكت» بمدينة دوفيل الساحلية شمال غربي فرنسا.

أما المعرض المقبل لأعمالها فمن المقرر إقامته بمدينة البندقية الإيطالية بين العاشر من مارس و25 أكتوبر 2022، وسيكون حدثًا «تكريميًا» لذكرى سابين فيس وفق فريق عملها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
وجهات نظر
في ذكرى استقلال ليبيا، تساؤلات تحتاج النظر
وجهات نظر
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969(16)
وجهات نظر
منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»
دولى
أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
ليبيا
«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات...
رياضة محلية
برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022
اقتصاد
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
دولى
الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم
ليبيا
الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها
ليبيا
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا
ليبيا
السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إليكم لون العام 2022 وفق اختيارات الخبراء