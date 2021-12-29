وفاة المصورة الفرنسية - السويسرية سابين فيس عن 97 عاما

المصورة سابين فيس في باريس، 15 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

تُوفيت المصورة الفرنسية السويسرية سابين فيس، أحد أبرز الأسماء في المدرسة الفرنسية - الإنسانية، الثلاثاء، بمنزلها في باريس عن 97 عامًا، على ما أعلنت عائلتها وفريق عملها، الأربعاء.

وكانت فيس المولودة في سويسرا سنة 1924 والحائزة الجنسية الفرنسية سنة 1995، تقيم في باريس حيث أقامت محترفها في جادة مورا منذ 1949، على ما أوضح فريق عملها لوكالة «فرانس برس».

وعلى غرار مصوّرين معروفين آخرين بينهم روبير دوانو وإدوار بوبا وويلي رونيس، خلّدت سابين فيس من خلال صورها لحظات من الحياة البسيطة للناس، من دون المجاهرة بأي مصدر وحي.

وكانت فيس رائدة في التصوير الفوتوغرافي بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما عُرفت بصور الموضة التي نشرتها مجلة «فوغ». وكانت تقول إن أي صورة جيدة «يجب أن تؤثر» بالمتلقي كما أن «حساسية الأشخاص يجب أن تكون واضحة للعيان».

وحازت فيس مكافآت عدة بينها جائزة «ويمن إن موشن» للتصوير لسنة 2020 والتي نالتها رسميا بمدينة آرل الفرنسية العام 2021. كما أقيم حوالي 160 معرضًا لأعمالها في العالم.

ونفت فيس صاحبة الشخصية الكتومة، أن تكون قد واجهت أي شكل من أشكال التمييز بصفتها امرأة، وكانت تصف التصوير الفوتوغرافي بأنه علاقة «صداقة» مع ما تصوّره.

وبقيت المصورة الفرنسية السويسرية حتى أيامها الأخيرة تشارك في معارض فنية، بينها في يوليو الفائت معرض في مدينة آرل ضمّ صورًا لها بالأبيض والأسود من خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم.

كما التقت أخيرًا مع الجمهور ضمن مهرجان «بلانش-كونتاكت» بمدينة دوفيل الساحلية شمال غربي فرنسا.

أما المعرض المقبل لأعمالها فمن المقرر إقامته بمدينة البندقية الإيطالية بين العاشر من مارس و25 أكتوبر 2022، وسيكون حدثًا «تكريميًا» لذكرى سابين فيس وفق فريق عملها.