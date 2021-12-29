ياسمين الورفلي تبدأ تصوير «العهد مهيار»

كواليس مسلسل «العهد مهيار» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت الفنان الليبية ياسمين الورفلي تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد «العهد مهيار» وهو من تأليف الكاتب السوري عبدالعزيز قاسم وإخراج علاء بوفضيل.

تدور أحداث مسلسل «العهد مهيار» في شكل تراجيدي اجتماعي.

وقالت ياسمين في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن العمل هو دراما سورية - ليبية، تدور حول ست عائلات تحدث بينهم أحداث خاصة بالعهود القديمة.

وحول الشخصية التي تجسدها، أشارت إلى أنها تقدم دور «أم معتصم»، وهي من عائلة متوسطة الحال تحاول التودد إلى شقيقتها التي عادت من الخارج من أجل الوصول إلى المنصب والمال.

وكشفت الورفلي أن المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

بوستر مسلسل «العهد مهيار» (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس مسلسل «العهد مهيار» (خاص لـ بوابة الوسط)