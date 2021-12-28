نجاة نجم بوليوود سلمان خان من لدغة ثعبان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 04:15 مساء
النجم البوليوودي سلمان خان في بومباي، 16 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

كشف نجم بوليوود، سلمان خان، أنه نجا يوم عيد الميلاد من لدغة ثعبان.

وأوضح خان (56 عاما) الذي يحظى بشعبية كبيرة للصحفيين، الإثنين، أنه تعرض مرتين للعض من ثعبان كان يحاول إبعاده عن منزله الريفي بالقرب من بومباي، وفق «فرانس برس».

وروى أنه التقط الثعبان «برفق» بعصا كان يحملها وأخرجه، مضيفا أن الثعبان «التف حول العصا وبدأ يتسلقها نحو الأعلى».

وأشار خان إلى أن سكان القرية «راحوا يصرخون: مستشفى، مستشفى، مستشفى». وقال «كان ثمة الكثير من الضجة، كان الثعبان ساما بعض الشيء، وعضني مرة أخرى».

وما إن وصل الممثل إلى المستشفى حتى أُعطي مصل مضاد للسم، وأُبقي تحت المراقبة ثم غادر المستشفى بعد ست ساعات.

سجلت الهند بين العامين 2000 و2019 نحو 58 ألف حالة وفاة سنويا مرتبطة بلدغات الأفاعي - أي 160 وفاة في اليوم -، وفقا لدراسة نُشرت العام الماضي.

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