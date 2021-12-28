العراقي محمود التركي يتخطى 100 مليون مشاهدة بـ«اشمك» (فيديو)

الفنان العراقي محمود التركي (خاص لـ بوابة الوسط)

وجه الفنان العراقي الشاب محمود التركي التحية لجمهوره بعد تخطي أغنيته المنفردة «اشمك» لـ100 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: «بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات.. 100 مليون شكرا من القلوب.. والقادم بوجودكم أفضل»، مؤكدا سعادته بالأغنية التي قام بتلحينها بنفسه، بعد أن اختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترنغ طيف عادل، وتحت إشراف عام وادارة أعمال الموسيقي صفاء غريب، وفقا لبيان.

من جهة أخرى، وصلت أغنية «بين قوسين» لمحمود التركي مع الفنانة العراقية أصيل هميم إلى أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، والذي تعاون فيها مع الشاعر محمد الواصف، وألحان علي صابر، وتوزيع وماسترنغ محب الراوي.

وأحيا الفنان العراقي أخيرا حفلا غنائيا في «فيستفال أرينا دبي» يوم 24 ديسمبر 2021، شاركه فيه الفنانة العراقية رحمة رياض والـ«دي جي» أصيل، حضرها عدد كبير من الجمهور.