وفاة المخرج الكندي جان مارك فاليه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 11:35 صباحا
المخرج الكندي جان مارك فاليه، 29 مايو 2019 (أ ف ب)

توفي مخرج فيلمي «دالاس بايرز كلوب» و«C.R.A.Z.Y» ومسلسل «بيغ ليتل لايز» الكندي جان مارك فاليه عن 58 عاما، وفق ما أعلنت وكالته للتواصل والتسويق «هايف كومونيكيشن كوليكتف».

وكتبت الوكالة عبر «إنستغرام»، «أرقد بسلام جان مارك فاليه. العالم من دونك أقل أهمية»، وفق «فرانس برس».

ورُشح فيلم «دالاس بايرز كلوب» (2013) لجوائز الأوسكار، وحاز ثلاثا منها، بينها اثنان للممثلين ماثيو ماكونهي وجاريد ليتو. وهو يتناول قصة أميركي ذكوري وعنيف يكتشف أنه مصاب بمرض الإيدز ويبذل قصارى جهده لاستيراد أول العلاجات التي كانت محظورة في الولايات المتحدة، ويؤسس أول مجموعات المرضى.

ونال المخرج وهو من كيبيك الكندية أخيرا جائزة «إيمي» عن مسلسله «بيغ ليتل لايز» الذي عُرض عبر قناة «HBO» التلفزيونية، وقوبل إخراجه مسلسل «شارب اوبدجيكتس» بالاستحسان.

وتوفي فاليه بصورة مفاجئة في منزله الواقع قرب مدينة كيبيك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأعلنت قناة «HBO» أنها «صُدمت بنبأ وفاته المفاجئة». وذكرت في بيان نشرته جريدة «هوليوود ريبورتر» أن «جان مارك كان مخرجا لامعا وصاحب ضمير».

وقال المنتج المساعد لفاليه نايثان روس في بيان «جان مارك راهن على الأصالة عبر إنجازه الأعمال بطريقة مختلفة»، مضيفا «سنفتقد المايسترو، لكن المطمئن هو أن جمال أسلوبه وعظمة عمله باقيان إلى الأبد».

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