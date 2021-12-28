الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»

الفنان السوري محمد الشماط (الإنترنت)

تُوفي الفنان السوري محمد الشماط، في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 85 عامًا، حسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سورية، فرع دمشق، الثلاثاء.

ونعى عدد من الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي، وفق «روسيا اليوم».

وُلِد الشماط في العام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

وشارك في عديد المسلسلات منها «حارة القصر» و«وادي المسك» و«طرابيش» و«مزاد علني» و«الخوالي» و«حارة خارج التغطية».

ومن أبرز أدواره «أبو رياح» في مسلسل «صح النوم» مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و«أبو مرزوق» في مسلسل «باب الحارة» بأجزائه.