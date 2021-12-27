«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 01:00 مساء
شخص بزيّ «سبايدرمان» خلال العرض الأول لفيلم «نو واي هوم» في لوس أنجليس، 13 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

أصبح الجزء الجديد من سلسلة «سبايدرمان» خلال عطلة أسبوع عيد الميلاد أول فيلم في عصر جائحة «كوفيد-19» يحقق إيرادات على شباك التذاكر تتجاوز مليار دولار، على ما أفادت، الأحد، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في الصناعة السينمائية.

وتمكن «سبايدرمان: نو واي هوم» الذي يتولى دور الرجل العنكبوت فيه الممثل البريطاني توم هولاند من تحقيق 467.3 مليون دولار في أميركا الشمالية و587 مليونا على المستوى العالمي، أي ما مجموعة أكثر من مليار دولار في 12 يوما، مؤكدا بذلك ما توقعه المحللون، وفق «فرانس برس».

وحقق «سبايدرمان» بذلك إنجازا مماثلا لما سبقه إليه «ستار وورز: ذي فورس أويكنز» العام 2015، وفقا لمجلة «فرايتي»، على الرغم من أن تفشي المتحور «أوميكرون» شديد العدوى من فيروس كورونا أحدث إرباكا في كل أنحاء العالم.

أما المركز الثاني في ترتيب إيرادات شباك التذاكر الأميركي فناله «سينغ 2» من شركة «يونيفرسال»، إذ بلغت عائداته 23.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه.

وتقدّم فيلم الرسوم المتحركة هذا على فيلمي «ذي ماتريكس: ريزركشنز» من بطولة كيانو ريفز الذي حقق 12 مليون دولار و«ذي كينغز مان» الذي بلغت إيراداته 6.4 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب «أميريكان أندردوغ» المستوحى من قصة حقيقية عن عامل السوبرماركت كورت وارنر الذي أصبح أفضل لاعب في دوري كرة القدم الأميركية. وجمع الفيلم 6.2 ملايين دولار على شباك التذاكر.

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