إصابة المغني البرازيلي كايتانو فيلوسو بـ«كورونا»

المغني البرازيلي كايتانو فيلوسو خلال حفلة موسيقية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، 28 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن أسطورة الموسيقى البرازيلية كايتانو فيلوسو (79 عاما) أن نتيجة اختبار «كوفيد-19» الذي أُجري له جاءت إيجابية، مشيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه «بخير بفضل اللقاح».

وكتب المغني الموجود منذ خمسة أيام في ولاية باهيا التي ينتمي إليها «بعد أسبوع من النتائج السلبية لاختبارات أجريناها يوميا وكانت مطلوبة من إدارات إنتاج برامج تلفزيونية، أتت نتيجتا فحصينا أنا وباولينا (زوجته) إيجابيتين»، وفق «فرانس برس».

وأضاف فيلوسو الذي تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» في أكتوبر بريو دي جانيرو حيث يقيم «نحن بخير ونعزو ذلك إلى التطعيم».

وقال من دون أن يحدد ما إذا كان مصابا بالمتحور أوميكرون أم لا: «كل شخص قادر عليه أن يخضع للاختبار، وخصوصا أن الجميع يتلقى الجرعات الثلاث من اللقاح»، ملاحظا أن «الوباء لم ينته بعد والمتحور الجديد شديد العدوى».

ووجه كايتانو، الفائز أخيرا بجائزة غرامي لاتينو مع ابنه توم فيلوسو عن تسجيل العام بأغنيته «تالفيس»، انتقادات إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي يعارضه.

وكتب «من غير المقبول أن تعرقل الحكومة الفدرالية البرنامج المعتمد من قبل وكالة الصحة البرازيلية (أنفيسا) لتطعيم الأطفال»، في إشارة إلى تلقيح الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما الذي وافقت عليه «أنفيسا» والذي تشترط الحكومة حيازة وصفة طبية لتلقيه.

وتمنى المغني، وهو أحد قادة الحركة التحريرية «تروبيكاليسمو» التي أحدثت ثورة في الموسيقى البرازيلية خلال ستينات القرن العشرين، «أن تحرر الدولة البرازيلية نفسها من هذه الحكومة».

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد ضحايا «كوفيد-19» بعد الولايات المتحدة، حيث سُجلت فيها أكثر من 618300 حالة وفاة بسببه.