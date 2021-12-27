اختراق حساب حنان مطاوع على «إنستغرام».. والفاعل يكشف دوافعه

حنان مطاوع (أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت الفنانة المصرية، حنان مطاوع، لموقف غريب، حين استولى أحد قراصنة الإنترنت (هاكر) على حسابها الشخصي في «إنستغرام»، معللا ذلك بأنها لا ترد على رسائله.

وجاء في المنشور: «رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا، بما إن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله».

ولم يكتف «المخترق» بتدوين ذلك المنشور فقط، فتح أيضًا فقرة التساؤلات عبر خاصية «ستوري»، مدونًا: «سؤال أو استفسار قبل ما أرجع الحساب».

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة في «وش تالت»، حيث حصلت، أخيرًا، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «قابل للكسر»، في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك، وفق «أخبار اليوم».

وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم أيضًا، بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم نفسه من مهرجان الأمل السينمائي الذي أقيم في السويد.

وشاركت حنان مطاوع في مسلسل «القاهرة كابول»، الذى عُرض في رمضان الماضي 2021، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وشيرين، ورشدي الشامي، ونور محمود، وكريم سرور، وحسني شتا وخالد كمال.

الرسالة التي تركها المخترق على حساب حنان مطاوع (إنستاغرام)