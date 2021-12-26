الأردني «تالافيزيون» في القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار

بوستر فيلم «تالافيزيون» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، اختيار الفيلم الأردني القصير «تالافيزيون» للمخرج مراد أبوعيشة، في القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم قصير، ليكون ضمن 15 فيلما تنافس على الجائزة من بين 145 فيلما تأهلت في هذه الفئة، وجاءت مشاركته بعدما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة.

فيلم «تالافيزيون» هو الفيلم العربي الوحيد الذي تم اختياره في نسخة الأوسكار 2022 والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها يوم 27 مارس المقبل في لوس أنجليس، وفقًا لبيان.

وقبل أسبوع، فاز الفيلم بجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير في الدورة الأولى من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» لتكون الجائزة الدولية الرابعة للفيلم، كما عُرض أخيرا في مهرجان «بورتلاند السينمائي» المستقل.

«تالافيزيون» كان عرضه العالمي الأول في مهرجان «ماكس أوفولس» بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، وفاز أيضًا بالجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان «فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي».

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثماني سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني - ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوع وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.