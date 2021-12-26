«القومي للسينما» يعرض فيلم «الشهيد» للجمهور العام

الفيلم يعرض في الخامسة من مساء الأربعاء (خاص لـ بوابة الوسط)

استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست زينب عزيز، يقيم مركز الثقافة السينمائية في شارع شريف (وسط القاهرة)، الأربعاء، عرضًا سينمائيًّا لفيلم «الشهيد» للمخرج عاطف شكري.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، ويعرض للمرة الأولى للجمهور العام، حيث إنه سبق عرضه في عروض خاصة فقط، وهو مأخوذ عن كتاب «حكايات الولاد والأرض» للكاتب محمد نبيل، الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة.

يتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة هم رقيب ق.م عماد أمير رشدي، ورائد شرطة محمد أنور جمعة، ومقدم ق.م شريف محمد عمر.

تعقب العرض ندوة للناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان «الإسكندرية السينمائي».

وصرحت السيناريست زينب عزيز بأنه جارٍ الإعداد والتجهيز لإنتاج الجزء الثاني من فيلم «الشهيد» وذلك ضمن خطة المركز لتوثيق بطولات الرموز الوطنية من الجيش والشرطة.

يشار إلى أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف (وسط القاهرة).