«تشكيلات».. مسلسل تركي عن «عمليات استخباراتية في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 02:39 مساء
مسلسل «تشكيلات» التركي (الإنترنت)

يفرد مسلسل «تشكيلات» التركي الذي يروي ما قال منتجوه قصصًا لعمليات استخبارية تركية نُفّذت خارج تركيا، مساحة كبيرة من أحداثه عن ليبيا وعلى أراضيها، إذ يتردد اسم ليبيا بكثرة منذ بداية المسلسل، لكنه في الموسم الثاني منه قدّم أربع حلقات في الداخل الليبي، حيث ظهرت أسماء مدن طرابلس وبنغازي والزاوية، ووسط مشاهد تمثيلية نقلت للمشاهد على أنها في ليبيا، ولم يكن ممكنًا التحقق مما إذا كانت هذه المشاهد صورت فعلًا على الأراضي الليبية أم لا.

غاز.. «المتوسط»
وتبدأ «القصة الليبية» في المسلسل التركي مع تأكيد مَن ظهروا في العمل بأنهم مسؤولون أتراك وهم يعترضون مكالمات لعملاء خارجيين أثناء حديثهم عن التخطيط بين اليونان وإسرائيل ودول أخرى للتنقيب عن الغاز في مساحات من حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يستدعي اجتماعات تركية على مستوى عالٍ، استخباري وسياسي، للرد على هذا التخطيط قبل أن يظهر مسؤول استخباري تركي يعتقد أنه يؤدي دور مدير المخابرات التركية، وهو يطلب من المسؤولين العمل لإنجاز اتفاقية مع حكومة «الوفاق الوطني» الذي قال المسؤول الاستخباري إنها «منتخبة من الشعب الليبي الصديق».

معركة في ليبيا
وتستمر «القصة الليبية» في المسلسل التركي في تفويض «فريق استخباري سري» تركي في الانتقال إلى ليبيا لإدارة عملية تفاوض مع مسؤولين ليبيين لإنجاز اتفاق أمني وبحري، إذ جرى تقديم شخصية (محمود) على أنه مسؤول رفيع المستوى بحكومة ليبية، فيما تقوم عناصر عسكرية بقيادة لواء يدعى عبدالملك، بتفجير مقر يجتمع فيه الفريق الاستخباري مع رئيس حكومة ليبية أخرى، قبل أن تعترض القوات ذاتها الفريق الاستخباري في منطقة قرب الزاوية، التي يأوي فيها الفريق الاستخباري إلى بيت مهجور، فيما ظهر من خلال الأحداث هجوم عسكري كبير على العاصمة، يعتقد أن المقصود به الهجوم الذي وقع بتاريخ 4 أبريل 2019.

«F-16» تركية.. بطرابلس
وتتعقد «القصة الليبية» في المسلسل التركي عندما يحاصر الفريق الاستخباري، الأمر الذي يتطلب تدخل مقاتلات حربية تركية تظهر في أجواء ليبيا بعد دقائق قليلة من تفعيل الاتفاق الأمني بين الحكومة الليبية والحكومة التركية، إذ ينجو الفريق الاستخباري بتدخل جوي لطائرات «F-16»، فيما يقوم الفريق التركي بمهاجمة مقر احتجاز لشخصية ليبية وتحريرها، إلا أنه لم يكن معروفًا مَن قصد المسلسل بهذه الشخصية، أو إذا ما حصلت هذه الحادثة فعلًا، أم أنها من «المكملات والمبالغات» الدرامية.

«شركة».. كولن؟
ويستمر مسلسل «تشكيلات» وهو يقدم ما بدا أنها عمليات استخبارية خارجية ضد خصوم خارجيين، يظهرهم المسلسل على أنهم «أعداء لتركيا» وأن لديهم تصميمًا على «تدمير تركيا»، وتطلق عليهم لقب «الشركة» التي يقودها رجل عجوز أشيب الشعر لا تظهر ملامحه كاملة في إشارة ضمنية محتملة إلى شخصية معارض تركي شهير من دون أن يتم التطرق لاسمه.

حقيقة.. أم مبالغات؟
ومنذ بداية المسلسل الذي تعرضه عدة قنوات تركية، وتقوم مواقع تركية بترجمته إلى اللغة العربية وبثه على الإنترنت، ترافقه عاصفة من التأييد والرفض، ففيما يقول كثيرون إن المسلسل يقدم عديد المبالغات والأحداث التي ليس لها أساس، يقول آخرون إن مسلسل «تشكيلات» هو مسلسل أشرفت على تدقيقه دراميًّا عناصر من جهاز المخابرات التركية، وأن عديد العمليات حدثت فعلًا، لكن من دون أن تعلنها أنقرة في السنوات الأخيرة في أماكن عدة من العالم كـ«رد استباقي» على معلومات استخبارية تركية بشأن «تخريب وتفجيرات» محتملة داخل تركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق يتساءل عن العلاقات الاجتماعية
رياضة محلية
الوعي الزائف.. ومسائل أخرى
وجهات نظر
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا استفادت السلاحف البحرية من الجائحة