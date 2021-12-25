السحاتي يشارك بـ«شواطي الغربة» في معرض القاهرة للكتاب

المجموعة القصصية «شواطي الغربة» (الإنترنت)

تشارك المجموعة القصصية «شواطي الغربة»، للكاتب الليبي خالد خميس السحاتي، والصادرة عن المكتب العربي للمعارف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين.

و«شواطي الغربة»، صدرت عن المكتب العربي للمعـارف في القاهرة العام 2019، وهي تتضمن ثلاثة وثلاثين نصًا قصصيًا، تنوعت بين: «القصة القصيرة»، والأقصوصة (القصة القصيرة جدًا).. تزينت المجموعة بلوحات تشكيلية للفنان العالمي دكتور/معتوق أبوراوي.. حيث كانت مع كل قصة لوحة تشكيلية معبرة.. وقدم لهذه المجموعة الأديب الليبي الكبير أ/ سالم علي العبار… تقع المجموعة في 94 صفحة من القطع المتوسط، وفق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخالد خميس السحاتي: كاتب وباحث وقاص ليبي، محاضر بكلية الاقتصاد جامعة بنغازي، تمتد تجربته الإبداعية لعقدين من الزمن، يكتب القصة القصيرة، والأقصوصة، والمقالة الأدبية والثقافية، والحوار الصحفي، إلى جانب مقالاته ودراساته العلمية في مجال التخصص الرئيسي (العلوم السياسية).

وفازت أقاصيصه في مسابقة أصوات شابة في القصة العربية بمجلة العربي الكويتية عام 2008..

وله العديد من الإصدارات الأدبية والثقافية والأكاديمية، منها: كتاب «ذاكرة القلم ونشوة الكتابة»، القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 2018، وكتاب «قراءات في الثقافة والتاريخ والأدب،القاهرة»: المكتب العربي للمعارف،2021، وكتاب «المتغيرات الدولية وتأثيرها على السياسات الإعلامية»، القاهرة: المكتب العربي للمعارف،2017..

وأعلن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات صحفية، أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، ستُقام في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وستحل اليونان ضيف شرف المعرض.

خالد خميس السحاتي (الإنترنت)