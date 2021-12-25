«رأس الملزومة» يرصد موسيقى الشعر في بوادي ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 12:51 مساء
كتاب «رأس الملزومة» عن الشعر البدوي في ليبيا ومصر وتونس (الإنترنت)

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب بعنوان «رأس الملزومة.. موسيقى الشعر في بوادي مصر وليبيا وتونس»، تأليف عبد القادر (قدورة العجني)، ويكون ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 53.

الكتاب يتحدث عن الشعر البدوي في مصر وليبيا وتونس، من حيث مسمياته الشعبية وأوزانه وبحوره وأغراضه حيث تبين بعد الدراسة التطبيقية والمنهجية التي قام بها المؤلف مطابقة الكثير من هذه الأوزان لبحور الشعر العربي، بعد القيام بالمقارنة بالنصوص بين الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي في هذه الأماكن.

ثم تطرق لمسميات هذا الشعر في مصر وغيرها، وأصل التسمية، حيث هو الشعر البدوي والقيسي والحوراني والنبطي، وفق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ثم تطرق إلى المفردات والألفاظ الواردة فيه وارتباطها الوثيق باللغة العربية من خلال دراسات المختصين في اللغة.

وتناول المؤلف طرق كتابة هذا الشعر ورسمه وتدوين نصوصه، والإشكاليات التي تصاحب ذلك.

وتناول بالشرح والتحليل نصوصًا لمبدعين من سيناء المصرية شرقًا حتى مرسى مطروح، ثم ليبيا، وصولًا إلى مدينة دوز التونسية غربًا.

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