كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»

كيم كارداشيان في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا في 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

طالبت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بالرحمة لسائق شاحنة شاب حُكم عليه بالسجن 110 سنوات لقتله عن طريق الخطأ أربعة أشخاص.

وتأتي مطالبة كارداشيان ضمن أكثر من 4.5 مليون شخص، الأربعاء، يلتمسون تخفيف العقوبة على الرجل الذي ارتكب الحادث، في ولاية كولورادو عندما تعطلت مكابح مركبته، وفق «فرانس برس».

وقال القاضي بروس جونز الذي ترأس محاكمة السائق، خلال جلسة الحكم الأسبوع الماضي «لو كانت» لديه «السلطة» لما كان سيصدر مثل هذه العقوبة القاسية.

لكن قوانين كولورادو أجبرت القاضي على جمع أحكام السجن المرتبطة بالتهم التي أُدين بها روجيل أغيليرا-ميديروس، والتي بلغ عددها 27، وبعضها يصنفه القانون المحلي بأنه «جريمة عنيفة».

ويقول ميديروس إن المأساة التي وقعت في 25 أبريل 2019 قرب دنفر هي حادث. وكان يقود في ذلك اليوم نصف مقطورة محملة بالخشب قبل أن تتعطل مكابحها.

وأنهى السائق مساره بسرعة تفوق الـ130 كيلومترا في الساعة مصطدما بـ28 سيارة، اشتعل بعضها بسبب الارتطام. ولقي أربعة أشخاص حتفهم وجُرح ستة آخرون.

واتهم الادعاء السائق بالإهمال واتخاذ خيارات كارثية خلال القيادة المجنونة. ووفق مكتب المدعي العام، كان بإمكان الشاب إزاحة شاحنته نحو خط الطوارئ الذي أُنشئ للتوقف في الحالات الطارئة، لكنه اختار البقاء في الطريق وسط حركة المرور.

وقال محاميه جيمس كولغن لقناة «إيه بي سي» إن موكله «ربما كان مذنبا بالإهمال» لكن العقوبة كانت «غير متناسبة بتاتا» مع ما ارتكبه.

ولمواجهة قساوة الحكم، أُطلقت عريضة عبر موقع change.org لمطالبة سلطات كولورادو بالعفو عن الشاب أو تخفيف عقوبته. وجمعت العريضة أكثر من 4.7 مليون توقيع.

وأثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موضوع الشاب عبر تويتر، ودعت حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس «للقيام بما يلزم». وأعلن الحاكم أنه تلقى طلب عفو عن الشاب وهو في طور درسه.

من جانبه، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه طلب عقد جلسة استماع جديدة لإعادة النظر في إدانة ميديروس، وهو تدبير يحدده قانون ولاية كولورادو «في حالات استثنائية».