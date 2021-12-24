«هوس في الظلام».. عرض ليبي في مهرجان آفاق مسرحية بالقاهرة

مسرحية «هوس في الظلام» تمثل ليبيا في مهرجان آفاق مسرحية (فيسبوك)

عرضت فرقة «المسرح الوطني طرابلس» مسرحية «هوس في الظلام»، الخميس، في مهرجان «آفاق مسرحية» بالقاهرة ضمن فعاليات مسابقة «المونودراما».

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية في «فيسبوك»، فإن مسرحية «هوس في الظلام»، من تأليف عبدالأمير عبود، وإخراج عبد العزيز الحضري، وإدارة مسرحية محمد المهدوي، وإنتاج وزارة الثقافة.

وشهد مركز الهناجر للفنون انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان «آفاق مسرحية» في نسخته السابعة، بحضور نخبة من المبدعين العرب، الإثنين.

واستُهلت الفعاليات بالسلام الوطني، وأعقبها عرض «لعنة الفراعنة» لفرقة «مراية» من إخراج أندرو عماد، وهو من عروض المسرح الأسود، الذي قدم معاناة الإنسان بين مصيره وعادات مجتمعية بالية تعوقه، وحاز العرض إعجاب الحضور.

آفاق مسرحية

قدم المخرج هشام السنباطى، رئيس ومؤسس المهرجان، فريق العمل، وحياهم على جهدهم، مشيرًا لمسيرة آفاق مسرحية والمهرجان منذ2011 وإعطاء فرصة للهواة لتقديم إبداعاتهم، التي أسفرت عن وجود مسرح لفرق آفاق ومهرجان دائم برعاية وزارة الثقافة، وأقيمت مراسم تكريم لجان التحكيم بالمرحلتين الأولى والثانية للمهرجان، وبحضور الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز رئيس شرف المهرجان، ومن بينهم الكاتب سعيد حجاج، والدكتورة عبير منصور، والدكتور أميرة كامل، والناقد وليد الزرقانى، والدكتور محمد عبد المنعم، والكاتب أحمد زيدان.

وأشاد السنباطي بلجنة تحكيم المرحلة الثالثة، التي تكونت من نخبة من المسرحيين المصريين والعرب، من مصر: الدكتور سيد علي إسماعيل، والناقد يسري حسان، والفنانة القديرة حنان شوقي، و الدكتور محمد عبد العزيز، والمخرج القدير عبدالغنى زكي، ومصمم الديكور فادي فوكيه، والدكتور أحمد الدلة، والمخرج والكاتب منير راضي (العراق)، ومن المغرب الناقدة والصحفية بشرى عمور. ثم كرم السنباطي، الفنان علي مهدي سفير اليونسكو والأمين العام للهيئة الدولية للمسرح، والذى أشاد بالفن المصري ومبدعه الكاتب سعد الدين وهبة، الذي كان مدرسة في الفن والسياسة، والدكتور فوزي فهمي الذي تعلم منه الكثير- بحسب قوله.

وأهديت الدورة لاسم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وتستمر فعالياتها حتى 26 ديسمبر، بمشاركة 14 عرضا مسرحيا، ومشاركة دول ليبيا وتونس والسودان والجزائر والمغرب والعراق وسلطنة عمان، والأردن، واليمن.