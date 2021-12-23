«كولدبلاي» ستتوقف عن إصدار أعمال موسيقية جديدة بعد 2025

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 03:04 مساء
مغني فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن خلال حفل في لوس أنجليس، 23 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

أعلن مغني وقائد «كولدبلاي» كريس مارتن، الخميس، عبر «بي بي سي» أن الفرقة البريطانية ستتوقف عن إصدار أعمال موسيقية جديدة بعد ألبوم أخير من المقرر طرحه العام 2025.

وقال المغني البالغ 44 عامًا في مقتطفات من مقابلة مع المذيعة جو وايلي تعرضها «بي بي سي» بالكامل مساء الخميس، «أسطوانتنا الأخيرة الفعلية ستصدر سنة 2025، وبعدها أظن أننا سنكتفي بالجولات»، وفق «فرانس برس».

وأضاف مارتن «قد نقدم أعمالًا بالتعاون مع أسماء أخرى لكن مجموعة كولدبلاي الموسيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ستتوقف في تلك اللحظة».

وردًا على سؤال بشأن هذه التصريحات في برنامج آخر، قالت وايلي، صباح الخميس، إن كريس مارتن تحلى بـ«صدق» كبير خلال المقابلة، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تجهل «ما إذا كان يمزح أم أنه كان صادقًا للغاية».

مع ذلك، خلال طرح ألبوم الفرقة التاسع في أكتوبر بعنوان «ميوزيك أوف ذي سفيرز»، قال مغني «كولدبلاي» لمجلة «إن إم أي» الموسيقية، إن الفرقة لا تعتزم التوقف قبل إنجاز اثني عشر ألبوما، أي أكثر بثلاثة ألبومات من عدد مجموعاتها الموسيقية الحالية.

وبعد إطلاق الألبوم في 15 أكتوبر، احتلت «ميوزيك أوف سفيرز» مباشرة المرتبة الأولى في سباق الألبومات في بريطانيا.

كما رُشحت الفرقة أخيرًا للفوز بجائزة «فرقة العام» و«أفضل فرقة روك بديل» ضمن حفل توزيع جوائز «بريت أووردز» للعام 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 0 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي
رياضة عالمية
السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لـ«كوفيد»
دولى
وفد من وزارة الداخلية ينسق مع السلطات البرازيلية لاسترجاع قطعة أثرية
ليبيا
وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
خريطة احتياطات الدول العربية من الذهب خلال 2021.. ليبيا رابعا
اقتصاد
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
ليبيا
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
ليبيا
الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مراجعة لـ«بي إم دبليو 240i إم كوبيه» الجديدة