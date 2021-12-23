«كولدبلاي» ستتوقف عن إصدار أعمال موسيقية جديدة بعد 2025

مغني فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن خلال حفل في لوس أنجليس، 23 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

أعلن مغني وقائد «كولدبلاي» كريس مارتن، الخميس، عبر «بي بي سي» أن الفرقة البريطانية ستتوقف عن إصدار أعمال موسيقية جديدة بعد ألبوم أخير من المقرر طرحه العام 2025.

وقال المغني البالغ 44 عامًا في مقتطفات من مقابلة مع المذيعة جو وايلي تعرضها «بي بي سي» بالكامل مساء الخميس، «أسطوانتنا الأخيرة الفعلية ستصدر سنة 2025، وبعدها أظن أننا سنكتفي بالجولات»، وفق «فرانس برس».

وأضاف مارتن «قد نقدم أعمالًا بالتعاون مع أسماء أخرى لكن مجموعة كولدبلاي الموسيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ستتوقف في تلك اللحظة».

وردًا على سؤال بشأن هذه التصريحات في برنامج آخر، قالت وايلي، صباح الخميس، إن كريس مارتن تحلى بـ«صدق» كبير خلال المقابلة، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تجهل «ما إذا كان يمزح أم أنه كان صادقًا للغاية».

مع ذلك، خلال طرح ألبوم الفرقة التاسع في أكتوبر بعنوان «ميوزيك أوف ذي سفيرز»، قال مغني «كولدبلاي» لمجلة «إن إم أي» الموسيقية، إن الفرقة لا تعتزم التوقف قبل إنجاز اثني عشر ألبوما، أي أكثر بثلاثة ألبومات من عدد مجموعاتها الموسيقية الحالية.

وبعد إطلاق الألبوم في 15 أكتوبر، احتلت «ميوزيك أوف سفيرز» مباشرة المرتبة الأولى في سباق الألبومات في بريطانيا.

كما رُشحت الفرقة أخيرًا للفوز بجائزة «فرقة العام» و«أفضل فرقة روك بديل» ضمن حفل توزيع جوائز «بريت أووردز» للعام 2022.