نور اللبنانية تنضم لأبطال «راجعين يا هوا»

يشارك نور في بطولة «راجعين يا هوا» الفنان خالد النبوي (أرشيفية: الإنترنت)

انضمت الفنانة اللبنانية نور إلى فريق عمل مسلسل «راجعين يا هوا» لتكون ثاني الموقعين بعد الفنان المصري خالد النبوي.

مسلسل «راجعين يا هوا» سيتم عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، وهو عن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار لمحمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج «أروما ستوديوز» وإخراج محمد سلامة، وفقا لبيان.

وشاركت النجمة نور اللبنانية في رمضان الماضي ببطولة مسلسل «ضل راجل» أمام النجم ياسر جلال. «ضل راجل» كان التعاون الثاني بين نور وياسر جلال بعد لقائهما الأول في مسلسل «رحيم» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2018.

مسلسل «ضل راجل» من إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، ويشارك في بطولته كل من نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، رنا رئيس، أحمد حلاوة وإنعام سالوسة. دارت أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنته شهد، وتقوم نور بدور الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

آخر أعمال المخرج محمد سلامة مسلسل «ستات بيت المعادي» الذي يعرض حاليًا على منصة «شاهد»، بالإضافة إلى مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان والذي عرض في رمضان الماضي.

أما الكاتب محمد سليمان عبدالمالك فقدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية» و«باب الخلق» و«اسم مؤقت» و«فرق توقيت» و«ممالك النار» و«قصر النيل».