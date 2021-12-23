فضيل بوعجيلة ينتهي من تصوير «بنات الريح»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 23 ديسمبر 2021, 01:30 مساء
الفنان الليبي فضيل بوعجيلة (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان الليبي فضيل بوعجيلة من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد «بنات الريح»، وهو من تأليف الفنانة نجلاء لأمين وإخراج علي القديري.

من ناحية أخرى، قال بوعجيلة لـ«بوابة الوسط» إنه ينتظر توفير جهة إنتاج من أجل الشروع في تصوير منوعة «خالتي مشهية».

مسلسل «خالتي مشهية» من الأعمال التي اشتهر بها الفنان فضيل بوعجيلة الذي قال عنه من قبل في تصريحات مع «الوسط»: «خالتي مشهية كانت من المحطات التي أعتز بها كثيرًا، لأنها كانت قريبة من الطفل ومن الشاب ومن كبار السن، فهي عبارة عن لعبة جميلة وحلوة، واستمتعت بها كأداء وتورطت أيضًا فيها لأن الجمهور أحب هذه الشخصية، وتوقفت لظروف في فترات سابقة عن تقديم هذه الشخصية ولكن كان هناك إصرار كبير من المشاهدين ومن زملائي الفنانين لرجوعها من جديد، فالمسلسل أصبح من طقوس شهر رمضان المبارك مثل (رفاقة عمر) و(حكاية البسباسي) وغيرهما من الأعمال التي تقدم في المائدة الرمضانية، وأذكر كلام أحد النقاد حول أن (خالتي مشهية) تمثل (شربة) رمضان في الدراما الليبية».

- فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي

بدأ فضيل بوعجيلة حياته المسرحية العام 1970 بعد انضمامه لشعبة الطفل من خلال مجموعة أعمال مسرحية منها «سندريلا» و«خالتي مشهية» و«أطفال الجنة» و«رقصة البندول» و«العرب شالت» و«حويتة وخميسة وقرين»، وأيضاً قدم مسلسلي «خالتي مشهية» و«الهجيج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي
رياضة عالمية
السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لـ«كوفيد»
دولى
وفد من وزارة الداخلية ينسق مع السلطات البرازيلية لاسترجاع قطعة أثرية
ليبيا
وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
خريطة احتياطات الدول العربية من الذهب خلال 2021.. ليبيا رابعا
اقتصاد
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
ليبيا
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
ليبيا
الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11»
ليبيا
قوة العمليات المشتركة في مصراتة تستنكر لقاء مرشحي الرئاسة ببنغازي
ليبيا
خلافات بين زعماء لبنان تعرقل اجتماع مجلس الوزراء رغم زيارة غوتيريس
دولى
«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مراجعة لـ«بي إم دبليو 240i إم كوبيه» الجديدة