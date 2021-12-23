فضيل بوعجيلة ينتهي من تصوير «بنات الريح»

الفنان الليبي فضيل بوعجيلة (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان الليبي فضيل بوعجيلة من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد «بنات الريح»، وهو من تأليف الفنانة نجلاء لأمين وإخراج علي القديري.

من ناحية أخرى، قال بوعجيلة لـ«بوابة الوسط» إنه ينتظر توفير جهة إنتاج من أجل الشروع في تصوير منوعة «خالتي مشهية».

مسلسل «خالتي مشهية» من الأعمال التي اشتهر بها الفنان فضيل بوعجيلة الذي قال عنه من قبل في تصريحات مع «الوسط»: «خالتي مشهية كانت من المحطات التي أعتز بها كثيرًا، لأنها كانت قريبة من الطفل ومن الشاب ومن كبار السن، فهي عبارة عن لعبة جميلة وحلوة، واستمتعت بها كأداء وتورطت أيضًا فيها لأن الجمهور أحب هذه الشخصية، وتوقفت لظروف في فترات سابقة عن تقديم هذه الشخصية ولكن كان هناك إصرار كبير من المشاهدين ومن زملائي الفنانين لرجوعها من جديد، فالمسلسل أصبح من طقوس شهر رمضان المبارك مثل (رفاقة عمر) و(حكاية البسباسي) وغيرهما من الأعمال التي تقدم في المائدة الرمضانية، وأذكر كلام أحد النقاد حول أن (خالتي مشهية) تمثل (شربة) رمضان في الدراما الليبية».

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بدأ فضيل بوعجيلة حياته المسرحية العام 1970 بعد انضمامه لشعبة الطفل من خلال مجموعة أعمال مسرحية منها «سندريلا» و«خالتي مشهية» و«أطفال الجنة» و«رقصة البندول» و«العرب شالت» و«حويتة وخميسة وقرين»، وأيضاً قدم مسلسلي «خالتي مشهية» و«الهجيج».