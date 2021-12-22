السورية نانسي زعبلاوي تستعد لإطلاق «المحطة 40»

الفنانة السورية نانسي زعبلاوي (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة السورية نانسي زعبلاوي من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «المحطة 40»، وتستعد لتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية من تأليف السورية باسلة الحلو التي تعاونت معها نانسي من قبل في عدة أغانٍ ناجحة، ومن تلحين المصري أحمد زعيم في رهان منها أن الفن العربي هوية واحدة مهما اختلفت لهجاته.

وأشارت نانسي إلى أن ألبومها المقبل سيحمل عنوان أغنيتها الجديدة «المحطة 40»، إذ تحمل الأغنية موضوعا قد يكون مطروحا للمرة الأولى في الموضوعات الغنائية العربية لكنها لن تكشفه داعية الجمهور للاستماع إليه فور طرحه.

وعن سبب اختيارها أغنية «ياما رحنا» لطرحها أولا، تشير الفنانة السورية إلى أنها سعت إلى أن تكون أولى أغاني الألبوم قريبة من الناس ومحفوظة ومطبوعة بذاكرتهم كتمهيد لباقي الأغاني، مضيفة «وقع اختياري أنا وفريق العمل على أغنية (ياما رحنا) للفنان الكبير نعيم حمدي كونها أغنية عزيزة على قلوب كل السوريين».